ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Netanyahu ile Görüştü: İsrail'e Destek Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Netanyahu ile yaptığı görüşmede İsrail'e desteklerini yineleyerek İran tehditlerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:40
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Netanyahu ile Görüştü: İsrail'e Destek Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD'nin İsrail'e verdiği desteği yineleyerek önemli mesajlar iletti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rubio ve Netanyahu arasında gerçekleşen bu görüşmede, İran kaynaklı tehditler üzerinde duruldu. Rubio, ABD yönetiminin Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, bu bağlamda İsrail ile iş birliğinin önemini belirtti.

Ayrıca, Rubio, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları ve esirlerin serbest bırakılması çabaları hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Bu durum, ABD ve İsrail arasındaki stratejik iş birliğinin bir başka göstergesi olarak öne çıkıyor.

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