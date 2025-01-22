ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Quad Ülkeleriyle İlk Görüşmesini Gerçekleştirdi

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ilk görev gününde Avustralya, Japonya ve Hindistan ile oluşturduğu Dörtlü Savunma Diyaloğu (Quad) dışişleri bakanları ile bir araya geldi.

Rubio, toplantıda Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ı başkent Washington'da ağırladı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında, "Dört ülke olarak, uluslararası hukuk, ekonomik fırsatlar, barış, istikrar ve denizcilik de dahil, tüm alanlarda güvenliğin Hint-Pasifik'te kalkınma ve refahının temelini oluşturduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Aynı açıklamada, "Statükoyu güç veya baskı yoluyla değiştirmeyi amaçlayan tek taraflı eylemlere de şiddetle karşı çıkıyoruz." denildi.

Rubio ayrıca, dört ülkenin bu yıl Hindistan'da yapılması beklenen liderler zirvesi başta olmak üzere düzenli olarak bir araya geleceğini duyurdu.

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD)

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD), ilk kez 2004'te Hint Okyanusu'ndaki deprem ve tsunami felaketinin ardından insani yardım sağlamak amacıyla geçici olarak bir araya gelen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın oluşturduğu bir platformdur. İttifak, dönemin Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin teşvikiyle 2007'de resmileşti.

Avustralya, ortaklığın Çin'i rahatsız edeceği yönündeki endişeler nedeniyle dörtlü ortaklıktan çekilmesinin ardından 2008'de sona eren QUAD, 2017'de yeniden canlandırıldı. O tarihten bu yana dört ülke arasında ikili veya üçlü ilişkilerin geliştirilmesine devam ediliyor.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik bir forum olarak da bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen bu ittifak, ülkeler arasındaki ekonomik, diplomatik ve askeri bağları ilerletmek amacıyla düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyor.