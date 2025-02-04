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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: USAID Ulusal Çıkarlarımıza Hizmet Etmiyor

Bakan Rubio, USAID hakkında eleştirilerde bulunarak, ajansın ulusal çıkarları gözetmediğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: USAID Ulusal Çıkarlarımıza Hizmet Etmiyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun USAID Eleştirisi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, kapatılıp kapatılmayacağı tartışılan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) hakkında önemli eleştirilerde bulundu. Bugün Kosta Rika ziyareti sırasında düzenlediği ortak basın toplantısında, USAID’in gerektiği gibi çalışmadığını ve ülkenin çıkarlarına hizmet etmediğini vurguladı.

Rubio'nun Açıklamaları

Rubio, gazetecilerin USAID’in yaptığı insani yardımların kesilmesiyle ilgili yönelttiği soruları yanıtladı. Kurumu eleştiren Rubio, "Bu organizasyonun yeterliliği hakkında gerçek sorularım var. Acaba bu tartışmalar, siyasi bir nokta yapmak amacıyla kasıtlı olarak mı sabote ediliyor?" dedi.

Rubio, ABD’nin dış yardımlara karşı olmadığını belirtirken, "Ancak dış yardım hayırseverlik değildir, ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet etme amacıyla vardır. Dışişleri Bakanı olarak ben ve Başkan Donald Trump, harcayacağımız her doların, ulusal çıkarlarımıza hizmet eden bir dolar olmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

USAID Üzerine Eleştiriler

Rubio, USAID’in "ulusal çıkarlara hizmet etmeyen" ve hakkında pek çok sorunun bulunduğu programlar barındırdığını ifade etti. Ayrıca, bu kurum üzerinden aktarılan paranın nereye gittiğinin belirsiz olduğunu, aradaki taşeronlar nedeniyle bazen paranın sadece %13’ünün alıcıya ulaştığını öne sürdü.

Kosta Rika ile İşbirliği Vurgusu

Basın toplantısında, Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves, Rubio’ya ziyareti için teşekkür ederek, iki ülkenin düzensiz göçmenler, organize suçlar, siber güvenlik ve teknoloji gibi alanlarda işbirliği yapacağını belirtti.

Dış Yardımların Durdurulması

ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımlar, 27 Ocak tarihinde durdurulmuştu. Rubio, tüm dış yardımların durdurulması kararının ardından "hayati insani yardımların" devamı için ek feragat onayı vermişti. Ayrıca, Rubio, dünkü El Salvador gezisi sırasında USAID direktör vekilliği görevini yürüteceğini açıklamıştı.

Öte yandan, Donald Trump'ın USAID'i Dışişleri Bakanlığına bağlayacak bir başkanlık kararnamesi hazırladığı iddiaları da gündemde.

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