ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Yunan ve İngiliz Mevkidaşlarıyla Kritik Görüşmelerde Bulundu

Rubio, Yunan ve İngiliz Bakanlarla Bir Araya Geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ve İngiliz mevkidaşı David Lammy ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rubio ve Yerapetritis'in buluşmasında ABD ve Yunanistan arasındaki stratejik ortaklığın önemi bir kez daha vurgulandı.

Bölgesel İstikrar ve İşbirliği Olanakları

Yunanistan'ın değerli bir NATO müttefiki olduğu ve ülkenin bölgesel istikrar için kritik bir öneme sahip olduğu ifade edildi. Görüşmede ayrıca yasa dışı göçle mücadelenin önemine değinildi ve Rubio'nun Yunanistan'ın 2025-2026 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yer almasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

İngiliz Mevkidaşıyla Güvenlik ve Ticaret Üzerine Değerlendirme

Rubio, İngiliz mevkidaşı Lammy ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi ihtiyacını tartıştı. İki taraf, savunma ve güvenlik alanındaki ortak çabaların yanı sıra Avrupa'nın yük paylaşımının önemine de vurgu yaptı. Ayrıca, ABD-İngiltere ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için olasılıkları değerlendirme fırsatı buldular ve Orta Doğu ile Afrika'daki barış süreçlerini de ele aldılar.