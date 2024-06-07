ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Türkiye yeni nesil F-16’lar için imzayı attı

Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmada, Türkiye'nin yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın almasıyla, önemli bir adım atıldı. Öte yandan bu adımla, Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu da içeren bu anlaşmada önemli bir aşama da kaydedilmiş oldu.

Ankara'da gerçekleşen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi görüşmesi sonrası, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında ise “Atılan bu adım, ABD’nin Türkiye ile tesis etmiş olduğu güvenlik ortaklığını ve buna olan bağlılığı en iyi şekilde göstermektedir ve bu durumun son örneklerinden yalnızca bir tanesidir” ifadeleri kullanılmıştı.