ABD Dışişleri Bakanlığı, Eygi'nin Cenazesi Hakkında Bilgi Vermedi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Cenaze Açıklaması

Batı Şeria'da İsrailli keskin nişancı tarafından hayatını kaybeden aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesiyle ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington yönetiminden katılım olup olmadığına dair bilgi vermedi.

Üzüntü ve Mahremiyet Vurgusu

Washington'daki basın toplantısında, Eygi'nin ailesinin acısını anladığını ifade eden Miller, "Bu koşullarda sevilen birini kaybetmenin ne kadar korkunç olduğunu söylemek isterim," dedi. Eygi’nin ailesiyle iletişimlerinin özel kalması gerektiğini belirten Miller, "Yüreklerimiz gerçekten onlarla. Bu durumda mahremiyetlerine saygılı olmak istiyorum," diye ekledi.

İsrail'e Angajman Kurallarını Değiştirme Çağrısı

Elde edilen bilgilerin ardından Miller, Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail'e angajman kurallarını değiştirmesi gerektiğini yineledi. İlk bulguların, İsrail güvenlik güçlerini aklamadığını savundu.

Eygi, 6 Eylül'de katıldığı barışçıl bir gösteride başından vurularak ağır yaralanmış ve daha sonra hayatını kaybetmişti. Cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde defnedildi. Eygi, Filistin topraklarında barışçıl destek amacıyla çalışan Uluslararası Dayanışma Hareketi'nin bir gönüllüsüydü. Çok sayıda aktivist, Eygi'nin katledilmesi sebebiyle derin üzüntü ve öfke duyduklarını dile getirdi.

Geçmişte de benzer trajediler yaşanmış, 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilen ABD vatandaşı Rachel Corrie de bu hareketin bir üyesiydi.