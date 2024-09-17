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ABD Dışişleri Bakanlığı: Irak'taki Hamas ve Husiler'in Varışı Risk Taşıyor

Hamas ve Husiler'in Irak'ta ofis açması, bölgesel çatışmaları derinleştirebilir.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 00:33
ABD Dışişleri Bakanlığı: Irak'taki Hamas ve Husiler'in Varışı Risk Taşıyor

Hamas ve Husiler'in Irak'taki Varlığı Endişe Veriyor

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Hamas ve Husiler'in Irak'ta ofis açmasına dair açıklamalarda bulundu. Miller, bu grupların varlığının Irak'ı daha ciddi bölgesel çatışmalara sürükleme potansiyeli taşıdığını belirtti ve bu kaygıları Irak hükümetiyle paylaştıklarını ifade etti.

Terörist Gruplara İzin Verilmesi Riskli

Miller, günlük basın toplantısında yaptığı değerlendirmelerde, "Hamas ve Husiler terörist gruplardır. Irak'ta faaliyet göstermelerine izin verilmesi, hükümetin istikrarı, egemenliği ve ekonomik büyüme hedeflerini sekteye uğratabilir. Bu durum, şiddeti teşvik eden grupların artmasına davetiye çıkarır" dedi.

ABD'nin Irak'tan Çekilme Görüşmeleri

ABD'nin Irak'tan çekilme sürecine de değinen Miller, bu konunun iki ülke arasında sıkça gündeme geldiğini ve Bağdat yönetimiyle yürütülen görüşmelerin devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin nisan ayında Washington'a yaptığı ziyareti hatırlatarak, birçok toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Miller, Irak'taki küresel koalisyonun misyonunun ne zaman ve nasıl sona ereceğine dair çeşitli faktörleri değerlendireceklerini de sözlerine ekledi.

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