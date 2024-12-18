ABD Dışişleri Bakanlığı'na Leahy Yasası İhlali Nedeniyle Dava Açıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'na Dava Açıldı

ABD'de, insan hakları ihlallerine karışan ülkelere yardım sağlamayı yasaklayan Leahy Yasası'nı İsrail'e destek vererek ihlal eden Dışişleri Bakanlığı hakkında dava açıldı. Bu dava, ABD merkezli Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi (DAWN) tarafından destekleniyor.

DAWN'ın Açıklamaları

DAWN, Filistinliler ve Filistin asıllı Amerikalılar tarafından yürütülen bu dava sürecinin, Leahy Yasası'na uymadığı gerekçesiyle açıldığını duyurdu. Açıklamada, İsrail'in işkence, zorla kaybetme, uzun süreli gözaltı ve sivillere yönelik kasıtlı saldırılar gibi ciddi insan hakları ihlalleri işlediği vurgulandı. Leahy Yasası'nın tüm ülkelere eşit şekilde uygulanması gerektiği belirtildi; ancak, Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e istisna tanıdığı ifade edildi.

İsrail'in Suçları

Ayrıca, yürütülen açıklamada, İsrail'in soykırım, sivilleri kasten öldürme ve temel ihtiyaçları karşılama gibi gıda, su, yakıt ve ilaçların temininden mahrum bırakma gibi eylemlerden de bahsedildi.

Davanın Önemi

DAWN İcra Direktörü Sarah Leah Whitson, Dışişleri Bakanlığı'nın şimdiye kadar İsrail güvenlik güçlerine yaptırım uygulamadığını ifade ederek, "Bu dava, Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail güvenlik güçlerine yardımı yasaklayan Leahy Yasası'nı uygulamasını talep ediyor." şeklinde konuştu.

Leahy Yasası Hakkında

ABD'de 1997'de kabul edilen Leahy Yasası, insan hakları ihlallerine karışan yabancı güvenlik güçlerine Amerikan yardımı yapılmasını yasaklıyor.