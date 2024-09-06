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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Eygi Açıklaması

Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 17:48
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Eygi Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili resmi bir açıklama yapıldı.

Taziyeler ve Bilgi Toplama Süreci

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 yaşındaki Eygi'nin Batı Şeria'daki trajik ölümü hakkında duyduğu üzüntüyü ifade etti. Sözcü Matthew Miller, "Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz" dedi. eygi İle İlgili Detaylar

Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, Eygi, Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirilen işgal karşıtı bir protestoda, İsrail güçleri tarafından açılan ateşle vurulmuştu. Hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, Eygi'nin durumu hakkında bilgi vererek, "Tüm çabalarımıza rağmen onu kurtaramadık" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, 'Amerikan vatandaşlarının güvenliği en önemli önceliğimizdir' mesajını da hissettirdi.

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