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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Erdoğan-Blinken Görüşmesine İlişkin Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Blinken arasında Suriye'deki siyasi geçiş ve bölgesel işbirliğinin ele alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 01:07
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Erdoğan-Blinken Görüşmesine İlişkin Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Antony Blinken arasında Ankara'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Sürücülüklü Bölgesel İşbirliği Üzerine Değerlendirmeler

Açıklamada, “Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel işbirliği ile Suriyelilerin liderliğinde ve Suriyelilere ait hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişin desteklenmesi konusundaki ortak çıkarlarımızı ele aldı.” ifadelerine yer verildi.

İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğüne Vurgu

Görüşmede, Suriye’deki tüm aktörlerin insan haklarına saygı göstermesi, uluslararası insancıl hukuka bağlı kalınması ve siviller ile azınlık gruplara mensup kişilerin korunması gerektiği vurgulandı.

İnsani Yardım ve DEAŞ ile Mücadele Üzerine

Bakan Blinken'ın, Suriye'de yerlerinden edilmiş kişilere yardım ulaştırılmasının önemini dile getirdiği ve DEAŞ karşıtı koalisyonun görevini sürdürmesi gerektiğine dikkat çektiği belirtildi.

Ateşkes Yorumu

Bakan Blinken ayrıca, Gazze'de ateşkes anlaşmasının acilen sonuçlandırılması gerektiği konusundaki görüşlerini de paylaştı.

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