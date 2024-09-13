ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eygi'nin Ölümüne İlişkin Önemli Açıklamalar

ABD, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesi üzerine angajman kurallarının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 22:10
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eygi'nin Ölümüne İlişkin Önemli Açıklamalar

ABD'den Eygi'nin Öldürülmesine Yorum

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İnceleme ve Değişiklik Talepleri

Miller, Eygi'nin öldürülmesine dair kapsamlı ve net bir soruşturma raporunun beklenildiğini ifade ederek, "İsrail güçleri (işgal altındaki Batı Şeria'da) angajman kurallarını değiştirmeli çünkü bir değil, iki Amerikan vatandaşı burada yaşamını yitirdi." dedi.

Miller, konuyla ilgili açıklamalarında ayrıca, İsrail'in ön soruşturma yaptığını ancak nihai bir rapor beklediklerini belirtti.

Şeffaf ve Hızlı Soruşturma Vurgusu

Sözcü, "Kapsamlı soruşturmanın net, şeffaf ve hızlı bir şekilde sonuçlanması lazım. Bakan Antony Blinken da belirtilen değişikliklerin gerekliliğini ifade etti." şeklinde devam etti.

Ölüm Olaylarının Hesap Vermesi Gerekiyor

Miller, İsrail ordusu tarafından yaşanan ölümlerle ilgili olarak yürütülen soruşturmaların sonuçlarını beklediklerini ve bu olaylara neden olan askerlerle ilgili herhangi bir suçlamanın ne olacağını takip ettiklerini dile getirdi.

Eygi’nin Ölümü ve Ailesinin Talepleri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Eygi'nin öldürülmesini "sebepsiz ve haksız" bir durum olarak tanımladı. Eygi, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınında gerçekleşen bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından vurulmuştu. Ailesi ise bağımsız bir soruşturma için ABD yönetimine çağrı yapmış durumda.

İLGİLİ HABERLER

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnegöl Belediyesi, Çevre Kirleticilere Cezasıyla Gözdağı Verdi
2
Çorum'da Trafik Kazası: İki Yaralı
3
Balıkesir'de FETÖ Hükümlüsü ve İki İnsan Kaçakçısı Yakalandı
4
Beyoğlu'nda Annesini Öldüren Zanlı İfadesini Verdi
5
Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü
6
Samsun'da Boğulma Tehlikesi: Genç Kurtarıldı, Baba Aranıyor
7
Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali Coşkuyla Başladı

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor