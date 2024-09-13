ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eygi'nin Ölümüne İlişkin Önemli Açıklamalar

ABD'den Eygi'nin Öldürülmesine Yorum

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İnceleme ve Değişiklik Talepleri

Miller, Eygi'nin öldürülmesine dair kapsamlı ve net bir soruşturma raporunun beklenildiğini ifade ederek, "İsrail güçleri (işgal altındaki Batı Şeria'da) angajman kurallarını değiştirmeli çünkü bir değil, iki Amerikan vatandaşı burada yaşamını yitirdi." dedi.

Miller, konuyla ilgili açıklamalarında ayrıca, İsrail'in ön soruşturma yaptığını ancak nihai bir rapor beklediklerini belirtti.

Şeffaf ve Hızlı Soruşturma Vurgusu

Sözcü, "Kapsamlı soruşturmanın net, şeffaf ve hızlı bir şekilde sonuçlanması lazım. Bakan Antony Blinken da belirtilen değişikliklerin gerekliliğini ifade etti." şeklinde devam etti.

Ölüm Olaylarının Hesap Vermesi Gerekiyor

Miller, İsrail ordusu tarafından yaşanan ölümlerle ilgili olarak yürütülen soruşturmaların sonuçlarını beklediklerini ve bu olaylara neden olan askerlerle ilgili herhangi bir suçlamanın ne olacağını takip ettiklerini dile getirdi.

Eygi’nin Ölümü ve Ailesinin Talepleri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Eygi'nin öldürülmesini "sebepsiz ve haksız" bir durum olarak tanımladı. Eygi, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınında gerçekleşen bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından vurulmuştu. Ailesi ise bağımsız bir soruşturma için ABD yönetimine çağrı yapmış durumda.