ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Geçiş Süreci Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanlığı Geçiş Sürecine Hazırlanıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni seçilen Trump yönetimine kurumsal devir işlemlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Büyükelçi Stephen Mull'ı görevlendirdi.

Miller'den Geçiş Süreci Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, 74 günlük geçiş sürecinde benimseyecekleri politikalar hakkında soruları yanıtladı. Miller, "Büyükelçi Mull, mümkün olduğunca başarılı bir geçiş sağlamak için başkan seçilenin ekibiyle birlikte çalışacak." açıklamasında bulundu.

Barışçıl Geçişin Önemi

Miller, barışçıl bir görev devrinin ABD demokrasisinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın son iki gündeki çalışanlar ile gerçekleştirdiği görüşmelerde bu konuyu ön plana çıkardığını belirtti. Miller, "Sorunsuz, verimli ve profesyonel bir geçiş süreci yürütmemiz bizim için çok önemli." dedi.

Dış Politika Sürekliliği

Katılımcı yorumlarına göre, geçiş sürecinde mevcut dış politikanın devam edeceğini ifade eden Miller, "20 Ocak öğlene kadar bu politikaları sürdürmek bizim görevimiz." şeklinde konuştu.

Öncelikli Konular

Miller, görevde oldukları süre boyunca "Gazze ve Lübnan'daki savaşın" sona ermesi, insani yardımların artırılması ve ateşkesin sağlanması için çalışacaklarını açıkladı. Ayrıca, Ukrayna'ya yönelik yardım konusunda, Kongre tarafından belirlenen yardımların devir işlemlerinden önce aktarımının sağlanması için gayret göstereceklerini de belirtti.

İsrail'e Yönelik Uyarılar

Miller, Gazze'deki koşulların iyileştirilmesine yönelik olarak Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşlarına gönderdikleri 13 Ekim tarihli mektupta dile getirilen uyarıların geçerli olduğunu kaydetti. Ayrıca, Biden yönetiminin, mektupta belirtilen taleplerin karşılanmaması durumunda İsrail'e silah transferini durdurmayı düşünüp düşünmeyeceği konusunda net bir cevap vermekten kaçındı, ancak "Yasayı takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Miller, 15 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Savunma Bakanı Austin ile birlikte pazar günü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e, Gazze'ye ulaşan insani yardım seviyeleriyle ilgili endişelerini bildiren bir mektup yazdığını duyurdu. Ayrıca İsrail'e, yardımların iyileştirilmesine yönelik harekete geçmesi için 30 gün süre verildiğinin altını çizdi.