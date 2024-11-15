ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Batı Şeria Kısıtlamalarına Tepki

İsrail'in Batı Şeria'daki Kısıtlamaları ABD'yi Endişelendiriyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan kısıtlamalara ilişkin duyduğu endişeyi dile getirdi. Bakanlık Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında bu konuda yaptığı açıklamalarda, "Bu tür haberler konusunda çok endişeliyiz ve kesinlikle bunun Batı Şeria'da istikrarı sağlamada ne anlama gelebileceği konusunda da endişeliyiz." ifadelerini kullandı.
İsrail'e Çağrı: Sivillerin Korunması için Önlemler Alın
Patel, sözlerine devam ederek, "İsrail'i Batı Şeria'daki sivillerin hayatlarını korumak için tüm uygulanabilir önlemleri alması için teşvik etmeye devam edeceğiz." dedi ve bu konudaki bilgiler için "İsrail'deki ortaklarımızdan" daha fazla bilgi istediklerini belirtti.
Patel, ayrıca İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kestiklerini hatırlatarak, sivillerin hayatlarını korumanın yanı sıra bölgede temel ekonomik işlevlerin engellenmeden devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Gazze'deki İnsani Durum ve Beklentiler
Gazze'deki insani durumla ilgili de açıklamalarda bulunan Patel, İsrail'in bu yöndeki çabalarının arttığını ancak koşulların iyileştirilmesi adına yeterli adımların atılmadığını ifade etti. "Bu konuda bu hafta içinde bir karar alınmasını bekliyoruz." dedi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Raporu
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yayımlanan Gazze'deki zorla yerinden edilme iddialarını ise reddetti. "Belirli askeri operasyonlar yürütülürken sivillerden belirli bir bölgeyi boşaltmalarını istemek tutarlıdır." diyen Patel, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin ABD için "kırmızı çizgi" Bunun yanı sıra Patel, Birleşmiş Milletler Özel Komitesi'nin İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerini "soykırım" olarak nitelendiren raporuna karşı çıkarken, "Bu tür ifadelerin ve suçlamaların kesinlikle asılsız olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. HRW'nin raporunda, İsrail'in Gazze'deki saldırılar sırasında yaklaşık 1,9 milyon Filistinliyi zorla yerinden ettiği iddia edilmişti. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Bunun yanı sıra Patel, Birleşmiş Milletler Özel Komitesi'nin İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerini "soykırım" olarak nitelendiren raporuna karşı çıkarken, "Bu tür ifadelerin ve suçlamaların kesinlikle asılsız olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. HRW'nin raporunda, İsrail'in Gazze'deki saldırılar sırasında yaklaşık 1,9 milyon Filistinliyi zorla yerinden ettiği iddia edilmişti.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.