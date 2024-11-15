ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Batı Şeria Kısıtlamalarına Tepki

İsrail'in Batı Şeria'daki Kısıtlamaları ABD'yi Endişelendiriyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan kısıtlamalara ilişkin duyduğu endişeyi dile getirdi. Bakanlık Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında bu konuda yaptığı açıklamalarda, "Bu tür haberler konusunda çok endişeliyiz ve kesinlikle bunun Batı Şeria'da istikrarı sağlamada ne anlama gelebileceği konusunda da endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'e Çağrı: Sivillerin Korunması için Önlemler Alın

Patel, sözlerine devam ederek, "İsrail'i Batı Şeria'daki sivillerin hayatlarını korumak için tüm uygulanabilir önlemleri alması için teşvik etmeye devam edeceğiz." dedi ve bu konudaki bilgiler için "İsrail'deki ortaklarımızdan" daha fazla bilgi istediklerini belirtti.

Patel, ayrıca İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kestiklerini hatırlatarak, sivillerin hayatlarını korumanın yanı sıra bölgede temel ekonomik işlevlerin engellenmeden devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki İnsani Durum ve Beklentiler

Gazze'deki insani durumla ilgili de açıklamalarda bulunan Patel, İsrail'in bu yöndeki çabalarının arttığını ancak koşulların iyileştirilmesi adına yeterli adımların atılmadığını ifade etti. "Bu konuda bu hafta içinde bir karar alınmasını bekliyoruz." dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Raporu