ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Cinsel Taciz İddialarına Tepki

ABD'den Filistinli Mahkuma Yönelik Tecavüz İddialarına Ciddi Tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Sde Teiman gözaltı merkezinde bir Filistinliye uygulanan cinsel şiddeti sert bir dille kınadı. Miller, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğuna vurgu yaparak, "Herhangi bir mahkuma yönelik cinsel taciz ve tecavüze sıfır tolerans olmalıdır. Bu, ABD'nin temel bir inancıdır," dedi.

İsrail'in Soruşturması Gerekiyor

Miller, ABD'nin dünya genelinde herhangi bir mahkuma yönelik cinsel taciz olaylarını red ettiğini ve bunun insan haklarına açıkça aykırı olduğunu belirtti. "Söz konusu iddialar korkunç. Bu olaylar, İsrail yönetimi ve ordusu tarafından derhal soruşturulmalı. Mahkumların insan haklarına saygı gösterilmelidir," şeklinde konuştu.

Bağımsız Soruşturma ve Cezai Sorumluluk Vurgusu

Miller, bağımsız bir soruşturma desteği ile ilgili bir açıklama yapmayı tercih etmezken, Filistinli mahkumların maruz kaldığı cinsel taciz olaylarıyla ilgili soruşturmaları yakından takip edeceklerini belirtti. "İsrail yönetimi ve ordusu, cinsel taciz iddialarını şeffaf bir biçimde araştırmakla yükümlüdür," dedi.

İsrail İçindeki Tartışmalar ve Gözaltı Olayı

29 Temmuz'da, Sde Teiman'daki gözaltı merkezi önünde yaşanan olaylar, İsrail askeri polisinin cinsel taciz iddiasıyla 10 askeri gözaltına almak için gelmesiyle patlak verdi. Ancak bazı aşırı sağcı bakanlar, suçlamaları haksız buldu ve gözaltındaki askerlere destek mesajları verdiler. Bu destek mesajlarının ardından bir grup aşırı sağcı, Sde Teiman’a baskın düzenleyerek gözaltına alınacak askerleri koruma girişiminde bulundu.

Devam Eden Soruşturmalar ve Gözaltı Merkezi Üzerine Eleştiriler

Mahkemeler, tecavüz iddiasıyla gözaltına alınan 10 askerden 5’ini serbest bırakırken, diğerleri hakkında soruşturmalara devam edilmektedir.

Sde Teiman gözaltı merkezinin daha önce de işkence vakaları ile gündeme geldiği biliniyor. New York Times tarafından yayımlanan habere göre, burada tutulan Filistinlilere yönelik insanlık dışı muameleler gerçekleşiyor.