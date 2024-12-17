ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan PKK/YPG Üzerine Türkiye ile Görüşmeler

ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK/YPG Konusunda Türkiye ile Görüşmelere Devam Ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile yapılan görüşmelerin önemli konularından birinin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG meselesi olduğunu belirtti. Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, bu konunun oldukça zor ve hassas olduğunu ifade etti.

PKK/YPG ile İlgili Açıklamalar

Miller, günlük basın brifinginde Suriye'deki PKK/YPG varlığına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin, 'SDG' adı altında faaliyet gösteren terör örgütüne olan desteğinin Türkiye ile arasındaki temel anlaşmazlık noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Sözcü, PKK/YPG'ye dair süreçler hakkında daha fazla detay vermeden, “Bu başlık, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türk muhatapları arasındaki görüşmelerin büyük bir bölümünü oluşturdu.” dedi.

Türkiye'nin Terörle Mücadelesine Destek

Miller, Türkiye'nin PKK ile mücadelesinin Suriye'deki PKK/YPG'yi de kapsadığına ilişkin soruya, “Türkiye'ye, ABD'nin de terör örgütü olarak tanıdığı PKK'ya karşı meşru harekete geçme hakkını tanıyoruz.” yanıtı verdi. Ancak PKK/YPG konu başlığına dair daha fazla yorum yapmadı.

Tüm Taraflara Temkinli Olma Çağrısı

Miller, Suriye'deki geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini arzuladıklarını ifade ederek, “Tüm taraflara, İsrail hükümeti de dahil, durumu daha kötüleştirecek eylemler görmek istemediğimizi belirttik.” şeklinde açıklama yaptı.

İsrail'in Suriye'deki Varlığı

Ayrıca, Miller, İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesine yönelik eleştirilerine karşı, bu adımın “geçici” olduğunu ve oluşan güç boşluğunda terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla atıldığını savundu.