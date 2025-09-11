ABD Dışişleri'nden Göçmenlere Uyarı: Charlie Kirk'ün Ölümünü Öven Paylaşımlara Hukuki İşlem

ABD Dışişleri, göçmenleri Charlie Kirk'ün öldürülmesini öven paylaşımlar yapmamaları ve aksi halde yasal yaptırımlarla karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 22:59
ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan göçmenlere yönelik olarak, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesini öven paylaşımlarda bulunmamaları uyarısında bulundu. Kurum, aksi davranışların yasal tedbirlere yol açabileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Landau'dan net mesaj

Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, ABD merkezli X platformunda yaptığı paylaşımda göçmenlere yönelik ikazda bulundu. Landau, "Dün, önde gelen bir siyasi figürün korkunç suikastının ardından, şiddeti ve nefreti yücelten yabancıların ülkemizde hoş karşılanmayacaklarını vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Landau ayrıca, Kirk'ün öldürülmesini sosyal medyada öven kişiler hakkında ilgili makamlara bilgi verdiklerini ve siyasi şiddetin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Medya ve göçmen uygulamaları bağlamı

Landau'nun paylaşımı, Filistin lehinde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle vizeleri iptal edilip sınır dışı edilen göçmenlerin durumunu akıllara getirdi. Amerikan medyası, Kirk ile ilgili övgü veya sevinç içeren paylaşımlar yapan göçmenlerin de benzer yaptırımlarla karşılaşabileceği yorumunu yaptı.

Charlie Kirk'e yönelik silahlı saldırı

ABD'nin Utah eyaletinde, Başkan Donald Trump'a güçlü destek verdiği bilinen ve gençler arasında popüler olan aktivist Charlie Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı. Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu.

Trump, saldırıdan kısa süre sonra Truth Social hesabından Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Bazı ABD medyası haberlerinde bir zanlının gözaltına alındığı iddia edildi; ancak daha sonra gözaltındaki kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklandı.

Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, X platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon takipçiye sahipti. Kirk, gençler arasındaki popülaritesiyle Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine sağladığı katkıyla tanınıyordu ve Cumhuriyetçi çevrelerde etkili olmasının yanı sıra İsrail'e verdiği güçlü destekle biliniyordu.

Trump saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için dua ettiğini belirtti.

