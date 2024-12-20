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ABD Dışişleri Temsilcisi Leaf, Şam'da HTŞ Yetkilileriyle Görüştü

Barbara Leaf liderliğindeki ABD heyeti, Şam'da HTŞ yetkilileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 20:28
ABD Dışişleri Temsilcisi Leaf, Şam'da HTŞ Yetkilileriyle Görüştü

ABD Dışişleri Temsilcisi Leaf, Şam'da HTŞ ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf öncülüğündeki heyet, bugün Şam'a yaptığı ziyarette Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yetkilileriyle bir araya geldi.

ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, Leaf'ın yaptığı görüşmelerde, Ürdün'ün Akabe kentinde gerçekleştirilen zirvede üzerinde uzlaşılan prensipler ele alındı. Bu bağlamda, Suriye'de temsil gücüne sahip tüm Suriyelilerin haklarına saygılı ve katılımcı bir siyasi sürece destek verilmesi gerektiği vurgulandı.

Baas Rejiminin Çökmüş Olması

Suriye'de 8 Aralık 2023'te Baas rejiminin sona ermesi ile birlikte, ilk kez bir ABD heyeti Şam'ı ziyaret etti. 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında patlak veren çatışmalar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde yaşanan çatışmalarla devam etti. 7 Aralık'ta başkent Şam'a girmeye başlayan gruplar, halkın da desteğiyle kontrolü kaybeden rejimi 8 Aralık'ta tamamen çökertti.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarının sona ermesiyle, Esed ve ailesinin sığınma talep ettiği Rusya'ya kaçma kararı aldığı öğrenildi. Diğer yandan, Suriye Milli Ordusu da aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardığını duyurdu.

Bu operasyonda ayrıca Münbiç ilçesinin de özgürleştirilmesi, Fırat Nehri'nin batısındaki terör yuvası haline gelmiş bölgelerin temizlenmesi açısından kritik bir adım olarak kaydedildi. Baas rejiminin devrilmesinin ardından geçici yönetim kuruldu ve Muhammed el-Beşir Mart 2025'e kadar bu yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçerken, birçok Batı ülkesi de Şam'a heyet göndererek durumu değerlendirmeye almış durumda.

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