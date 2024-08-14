ABD, Doha'daki Ateşkes Görüşmeleri İçin Tüm Tarafların Katılımını Talep Ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Hamas'ın katılmayacağına dair açıklamalara yanıt verdi ve tüm müzakerecilerin görüşmelere döneceğini ifade etti.

Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

Patel, günlük basın toplantısında, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla Doha'da yapılması planlanan ateşkes görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Hamas'ın görüşmelere katılmayacağına dair çıkan haberleri değerlendiren Patel, "Bu yorumların farkındayız. Tüm tarafların masaya dönmesi ve anlaşmanın sonuçlandırılması gerekiyor," dedi.

Rehinelerin Serbest Bırakılması

Patel, "Geriye kalan rehinelerin serbest bırakılmasının zamanı çoktan geldi. Aralarında Amerikan vatandaşları da bulunuyor," diyerek Gazze halkına acil yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Katar’ın Güvencesi

Katar'ın, ateşkes görüşmelerinde Hamas adına temsilcilerin katılacağı yönünde ABD'ye güvence verdiğini hatırlatan Patel, "Bu konuda söz hakkını kendilerine bırakıyorum," dedi.

Ateşkes Görüşmelerinin Tarihleri

ABD, Mısır ve Katar arasındaki ara bulucuların geçtiğimiz günlerde yaptıkları ortak açıklamada, 15 Ağustos'ta görüşmelere yeniden başlanması çağrısında bulundu. Hamas, buna olumsuz yaklaşmadıklarını belirtse de, İsrail'in sunduğu yeni şartlar sebebiyle müzakerelerin karmaşıklaştığını ifade etti.

Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden tarafından önerilen 3 aşamalı ateşkes planının detayları arasında, silahlı çatışmanın sona ermesi, Gazze'den çekilme, esir takası, insani yardımların akışı ve yeniden inşa yer alıyor.

Müzakerelere Katılacak İsimler

Doha'daki görüşmelere; Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ve İsrail Dış İstihbarat Servisi (Mossad) Direktörü David Barnea katılacak.