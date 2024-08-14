Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD, Doha'daki Ateşkes Görüşmeleri İçin Tüm Tarafların Katılımını Talep Ediyor

ABD, Doha'daki ateşkes müzakerelerine tüm tarafların geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 22:49
ABD, Doha'daki Ateşkes Görüşmeleri İçin Tüm Tarafların Katılımını Talep Ediyor

ABD, Doha'daki Ateşkes Görüşmeleri İçin Tüm Tarafların Katılımını Talep Ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Hamas'ın katılmayacağına dair açıklamalara yanıt verdi ve tüm müzakerecilerin görüşmelere döneceğini ifade etti.

Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

Patel, günlük basın toplantısında, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla Doha'da yapılması planlanan ateşkes görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Hamas'ın görüşmelere katılmayacağına dair çıkan haberleri değerlendiren Patel, "Bu yorumların farkındayız. Tüm tarafların masaya dönmesi ve anlaşmanın sonuçlandırılması gerekiyor," dedi.

Rehinelerin Serbest Bırakılması

Patel, "Geriye kalan rehinelerin serbest bırakılmasının zamanı çoktan geldi. Aralarında Amerikan vatandaşları da bulunuyor," diyerek Gazze halkına acil yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Katar’ın Güvencesi

Katar'ın, ateşkes görüşmelerinde Hamas adına temsilcilerin katılacağı yönünde ABD'ye güvence verdiğini hatırlatan Patel, "Bu konuda söz hakkını kendilerine bırakıyorum," dedi.

Ateşkes Görüşmelerinin Tarihleri

ABD, Mısır ve Katar arasındaki ara bulucuların geçtiğimiz günlerde yaptıkları ortak açıklamada, 15 Ağustos'ta görüşmelere yeniden başlanması çağrısında bulundu. Hamas, buna olumsuz yaklaşmadıklarını belirtse de, İsrail'in sunduğu yeni şartlar sebebiyle müzakerelerin karmaşıklaştığını ifade etti.

Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden tarafından önerilen 3 aşamalı ateşkes planının detayları arasında, silahlı çatışmanın sona ermesi, Gazze'den çekilme, esir takası, insani yardımların akışı ve yeniden inşa yer alıyor.

Müzakerelere Katılacak İsimler

Doha'daki görüşmelere; Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ve İsrail Dış İstihbarat Servisi (Mossad) Direktörü David Barnea katılacak.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!