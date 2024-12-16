DOLAR
34,96 0,01%
EURO
36,75 -0,03%
ALTIN
2.988,92 -0,41%
BITCOIN
3.655.451,18 -1,4%

ABD Donanması Savaş Gemisi Kamboçya'ya 8 Yıl Aradan Sonra Demir Attı

USS Savannah, Kamboçya'ya demir atarak bölgedeki stratejik gelişmeleri gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:19
ABD Donanması Savaş Gemisi Kamboçya'ya 8 Yıl Aradan Sonra Demir Attı

ABD Donanması Kamboçya'da

ABD Donanmasına ait USS Savannah adlı savaş gemisi, tam 8 yıl aradan sonra Kamboçya'nın güneybatısındaki Sihanoukville liman kentine demir attı. Geminin 5 gün süresince burada kalacağı bildirildi.

Mürettebat ve Kaptanın Açıklaması

103 kişilik mürettebatı bulunan USS Savannah'ın kaptanı Daniel A. Sledz, "8 yıl aradan sonra ABD'nin gücünü buraya geri getirmek harika bir duygu." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Stratejik Noktada Demirleme

ABD gemisinin, Çin'in mali desteği ve işbirliğiyle inşa edilen Ream Deniz Üssü’nün yakınlarına demir atması, dikkat çekti. Bu durum, Amerika'nın bölgede artan askeri varlığını ve stratejik planlarını sorgulatıyor.

ABD Savunma Bakanı'nın Ziyareti

Lloyd Austin, haziran ayında Kamboçya’ya yaptığı resmi ziyarette Başbakan Hun Manet ile bir araya gelmiş, savunma ilişkilerini güçlendirme yollarını değerlendirmişti.

Çin'in Askeri Ağındaki Gelişmeler

Çin, 8 Haziran 2022'de Ream Deniz Üssü'nün temelini atarken, o dönemdeki Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh ve Çin'in Punom Pen Büyükelçisi Vang Vıntien de yer almıştı. ABD, projenin şeffaf olmadığını ve Çin’in bölgedeki askeri varlığını artırmaya yönelik tehlikeli bir adım olduğunu savunmuştu.

Stratejik Konumun Önemi

Ream, Tayland Körfezi'nde, bölgedeki diğer ülkelerle egemenlik ihtilafları yaşayan Güney Çin Denizi’ne oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Çin'in, deniz aşırı askeri ağ kurma çabaları, deniz üsleri ve limanlar aracılığıyla sürmekte.

Bu gelişmeler, uluslararası güvenlik ve stratejik dengeler açısından önemli bir tartışma konusu yaratıyor.

İLGİLİ HABERLER

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı: İBB'den Yeni Gelişmeler
2
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF'ten 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı'
3
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 2025'te Memur Maaşlarına %15 Ek Zam Talebi
4
Kayseri'de İş Kazası: Makineye Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
5
Rusya, Donetsk'te Yelizavetovka'yı Ele Geçirdi
6
Suriyeli Rezak Ailesi, Adıyaman'dan Ülkelerine Dönüş Yolu Açtı
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!