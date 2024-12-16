ABD Donanması Savaş Gemisi Kamboçya'ya 8 Yıl Aradan Sonra Demir Attı

ABD Donanması Kamboçya'da

ABD Donanmasına ait USS Savannah adlı savaş gemisi, tam 8 yıl aradan sonra Kamboçya'nın güneybatısındaki Sihanoukville liman kentine demir attı. Geminin 5 gün süresince burada kalacağı bildirildi.

Mürettebat ve Kaptanın Açıklaması

103 kişilik mürettebatı bulunan USS Savannah'ın kaptanı Daniel A. Sledz, "8 yıl aradan sonra ABD'nin gücünü buraya geri getirmek harika bir duygu." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Stratejik Noktada Demirleme

ABD gemisinin, Çin'in mali desteği ve işbirliğiyle inşa edilen Ream Deniz Üssü’nün yakınlarına demir atması, dikkat çekti. Bu durum, Amerika'nın bölgede artan askeri varlığını ve stratejik planlarını sorgulatıyor.

ABD Savunma Bakanı'nın Ziyareti

Lloyd Austin, haziran ayında Kamboçya’ya yaptığı resmi ziyarette Başbakan Hun Manet ile bir araya gelmiş, savunma ilişkilerini güçlendirme yollarını değerlendirmişti.

Çin'in Askeri Ağındaki Gelişmeler

Çin, 8 Haziran 2022'de Ream Deniz Üssü'nün temelini atarken, o dönemdeki Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh ve Çin'in Punom Pen Büyükelçisi Vang Vıntien de yer almıştı. ABD, projenin şeffaf olmadığını ve Çin’in bölgedeki askeri varlığını artırmaya yönelik tehlikeli bir adım olduğunu savunmuştu.

Stratejik Konumun Önemi

Ream, Tayland Körfezi'nde, bölgedeki diğer ülkelerle egemenlik ihtilafları yaşayan Güney Çin Denizi’ne oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Çin'in, deniz aşırı askeri ağ kurma çabaları, deniz üsleri ve limanlar aracılığıyla sürmekte.

Bu gelişmeler, uluslararası güvenlik ve stratejik dengeler açısından önemli bir tartışma konusu yaratıyor.