ABD Donanması ile İsrail Tatbikatı

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD deniz kuvvetlerinin Demir Kubbe hava savunma sistemi ile entegre edilmiş canlı atış tatbikatını başarıyla tamamladığını açıkladı.

Tatbikat Hakkında Detaylar

Açıklamalara göre, ABD deniz kuvvetleri, kısa menzilli hava savunma sistemlerinin bir parçası olarak Demir Kubbe füzelerini entegre eden hava savunma sisteminin ilk canlı atış tatbikatını gerçekleştirdi. Bu tatbikat, İsrailli Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri ve ABD merkezli Raytheon Missiles & Defense iş birliğiyle geliştirilen sistemin performansını test etmek amacıyla yapıldı.

Mobil Füze Rampalarının Kapasitesi Test Edildi

Tatbikatta, deniz kuvvetlerine özel olarak tasarlanmış Demir Kubbe mobil füze rampalarının sürekli ateşleme kapasitesi de değerlendirildi. Ayrıca, hava savunma sisteminin tüm bileşenlerinin etkinliği test edilerek, hedeflere müdahale kapasitesinin başarıyla sağlandığı ifade edildi.

Demir Kubbe'nin Yetenekleri

Demir Kubbe, seyir füzeleri, insansız hava araçları gibi çeşitli tehditlere karşı etkili bir şekilde müdahale edebilme özelliği ile dikkat çekiyor. Tatbikatta, mobil fırlatma rampalarının yanı sıra, sistemin zorlu durumlarda nasıl bir tepki verdiği de gözlemlendi.

Geliştirme Süreci ve Eğitim Programı

Tatbikatın, orta menzilli müdahale kabiliyetine sahip yeni bir prototip sistemi geliştirme ve tedarik etme planının bir parçası olarak düzenlendiği belirtildi. Bu sürecin, kapsamlı bir eğitim programı ve test aşamalarının tamamlanmasıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Uluslararası Tepkiler

ABD, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail'e askeri destek sağlar iken, Filistinliler ve uluslararası toplum İsrail ordusunun bu bölgede işlediği suçlardan ABD'yi de sorumlu tutuyor. İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında on binlerce Filistinli hayatını kaybetmiş, birçok sivil altyapı da tahrip edilmiştir.