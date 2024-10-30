DOLAR
34,25 0,04%
EURO
37,19 -0,27%
ALTIN
3.058,97 -0,07%
BITCOIN
2.478.002,59 -0,02%

ABD Donanması ve İsrail Hava Savunma Sistemi Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

ABD donanması, İsrail'in Demir Kubbe ile entegre hava savunma sistemi tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 16:36
ABD Donanması ve İsrail Hava Savunma Sistemi Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

ABD Donanması ile İsrail Tatbikatı

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD deniz kuvvetlerinin Demir Kubbe hava savunma sistemi ile entegre edilmiş canlı atış tatbikatını başarıyla tamamladığını açıkladı.

Tatbikat Hakkında Detaylar

Açıklamalara göre, ABD deniz kuvvetleri, kısa menzilli hava savunma sistemlerinin bir parçası olarak Demir Kubbe füzelerini entegre eden hava savunma sisteminin ilk canlı atış tatbikatını gerçekleştirdi. Bu tatbikat, İsrailli Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri ve ABD merkezli Raytheon Missiles & Defense iş birliğiyle geliştirilen sistemin performansını test etmek amacıyla yapıldı.

Mobil Füze Rampalarının Kapasitesi Test Edildi

Tatbikatta, deniz kuvvetlerine özel olarak tasarlanmış Demir Kubbe mobil füze rampalarının sürekli ateşleme kapasitesi de değerlendirildi. Ayrıca, hava savunma sisteminin tüm bileşenlerinin etkinliği test edilerek, hedeflere müdahale kapasitesinin başarıyla sağlandığı ifade edildi.

Demir Kubbe'nin Yetenekleri

Demir Kubbe, seyir füzeleri, insansız hava araçları gibi çeşitli tehditlere karşı etkili bir şekilde müdahale edebilme özelliği ile dikkat çekiyor. Tatbikatta, mobil fırlatma rampalarının yanı sıra, sistemin zorlu durumlarda nasıl bir tepki verdiği de gözlemlendi.

Geliştirme Süreci ve Eğitim Programı

Tatbikatın, orta menzilli müdahale kabiliyetine sahip yeni bir prototip sistemi geliştirme ve tedarik etme planının bir parçası olarak düzenlendiği belirtildi. Bu sürecin, kapsamlı bir eğitim programı ve test aşamalarının tamamlanmasıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Uluslararası Tepkiler

ABD, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail'e askeri destek sağlar iken, Filistinliler ve uluslararası toplum İsrail ordusunun bu bölgede işlediği suçlardan ABD'yi de sorumlu tutuyor. İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında on binlerce Filistinli hayatını kaybetmiş, birçok sivil altyapı da tahrip edilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Geniz Eti Ameliyatı İhmal İddiası
2
2024 Türkiye Raporu: AB ile İlişkiler ve Stratejik Ortaklık
3
Cumhuriyet'in 101. Yılı TBMM'de Kutlandı
4
Türkiye-Africa Relations Highlighted in the 2023 Africa Annual
5
Türk Akademisi Yeni Sözlükleriyle Türk Dillerine Katkı Sağlıyor
6
Fransa, İsrail'in Gazze Saldırısını Kınadı
7
TİKA Stellenbosch Üniversitesi'ne Ekipman Desteği Sağladı

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor