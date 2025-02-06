ABD, Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Uçak Guantanamo Körfezi'ne Ulaştı

ABD, Düzensiz Göçmenleri Guantanamo Körfezi'ne Gönderdi

ABD Savunma Bakanlığı, 'Tren de Aragua' çetesi üyeleri olduğundan şüphelenilen düzensiz göçmenleri taşıyan uçağın Guantanamo Körfezi Donanma İstasyonu'na ulaştığını bildirdi.

Pentagon, 10 düzensiz göçmeni taşıyan uçağın Guantanamo Körfezi'ne gönderilmesi süreci hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu düzensiz göçmenlerin, ABD İç Güvenlik Bakanlığına göre Venezuelalı 'Tren de Aragua' çetesinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Bugün gelen ve yüksek tehdit oluşturan 10 yasa dışı yabancı boş gözaltı tesislerinde tutulmaktadır.” denildi.

Trump'ın Talimatları ve Sığınma Talep Edenlerin Hakları

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye düzensiz giren suçlu göçmenlerin gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik tesis hazırlanması talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu savunmuştu.

Birleşmiş Milletler, Trump'ın planına ilişkin yaptığı açıklamada, “Göçü sınırlamaya yönelik alınacak tüm önlemler, sığınma talep eden kişilerin temel haklarına ve onurlarına saygı göstermelidir.” ifadesini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Trump'ın talimatları doğrultusunda Guantanamo Körfezi'ne düzensiz göçmen gönderme uygulamasının başladığını duyurdu. Noem, sosyal medya hesabında ABD askerleri ile kelepçeli insanların bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak, “Başkan Trump bu konuda çok açık konuştu. Guantanamo Körfezi’nde kötünün de kötüsü tutulacak. Bu uygulama bugün başladı.” şeklinde ifadeler kullandı.