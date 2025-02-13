ABD, Düzensiz Göçmenlerin Otel Masraflarını Geri Aldı: 59 Milyon Dolar

ABD, Düzensiz Göçmenlerin Otel Masraflarını Geri Aldı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Federal Acil Durum Yönetim Ajansından (FEMA), New York'taki lüks otellerde düzensiz göçmenlere harcanan 59 milyon doları geri aldığını duyurdu.

Noem, X hesabından yaptığı paylaşımda, "FEMA derin devlet aktivistlerinin NYC göçmen otellerine tek taraflı olarak verdiği ödemenin tamamını geri aldım." ifadesini kullandı. Manhattan adasının merkezi ve turistik bir bölgesinde yer alan Roosevelt Oteli'nin düzensiz göçmenlere tahsis edilmesini ve otel masraflarının üstlenilmesini eleştiren Noem, "Sözlerimi unutmayın: Amerikan halkının çıkarlarına ve güvenliğine aykırı tek bir kuruş bile harcanmayacak." dedi.

Noem, ayrıca FEMA'nın finanse ettiği Roosevelt Oteli'nin, Venezuelalı Tren de Aragua çetesinin üssü olarak hizmet verdiğini ve 2024'te ABD'ye yasa dışı yollardan giren Venezuelalı bir göçmen tarafından öldürülen 22 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Laken Riley'nin katiline ev sahipliği yaptığını belirtti.

Duyuru, salı günü dört FEMA çalışanının "fahiş" ödemeleri yetkilendirdikleri için işten çıkarılmasının hemen ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump ocak ayında, "hırsızlık, soygun, kolluk kuvvetlerine saldırı ve ölüme veya ciddi bedensel yaralanmaya neden olan herhangi bir suçla suçlanan" düzensiz göçmenlerin gözaltına alınmasını zorunlu kılan bir yasayı imzalamıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi ve iş insanı Elon Musk, 10 Şubat tarihiyle yaptığı X paylaşımında, "DOGE ekibi, FEMA'nın düzensiz göçmenlerin konaklaması için New York'taki lüks otellere geçen hafta 59 milyon dolar gönderdiğini tespit etti." dedi.