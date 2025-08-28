DOLAR
41,04 0,02%
EURO
48,11 -0,61%
ALTIN
4.508 -0,61%
BITCOIN
4.627.947,1 -0,44%

ABD, E3'ün İran'a BMGK 'snapback' başvurusuna destek verdi

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'a yönelik BMGK 'snapback' başvurusunu destekleyerek 2231 ve önceki BM kararlarının yeniden yürürlüğe girmesi ihtimalini onayladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:34
ABD, E3'ün İran'a BMGK 'snapback' başvurusuna destek verdi

ABD, E3'ün İran'a BMGK başvurusunu destekledi

ABD yönetimi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, nükleer anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden getirilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Başvuru ve ABD'nin açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya'nın BMGK'ye yaptığı İran başvurusuna destek verdiklerini belirtti. Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, E3 ülkelerinin İran'ın ilgili anlaşma maddelerine uymadığını açıkça tespit ederek konuyu BMGK nezdinde gündeme taşıdığını ve ABD'nin bu sürece destek verdiğini ifade etti.

Snapback mekanizması nasıl işliyor?

E3 ülkeleri, İran'a BM yaptırımlarını yeniden getirebilme imkanına sahip "snapback" mekanizmasının işletilmesi için BMGK'ye başvurdu. Nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararı'na göre, anlaşmaya katılan herhangi bir devlet, İran'ın anlaşmaya önemli ölçüde uymadığını düşünürse Konsey'e şikayette bulunabiliyor. Konu BMGK'ye ulaştığında 30 günlük bir süreç başlıyor.

Bu süreçte BMGK'nin İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının devamı için yeni bir karar alması gerekiyor; söz konusu kararın Konseyin daimi üyeleri Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından veto edilmemesi şartı bulunuyor. Karar zamanında kabul edilmezse, 2015'teki anlaşma kapsamında kaldırılan BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girecek ve Konseyde başka bir oylamaya gerek kalmayacak.

Hangi yaptırımlar geri dönebilir?

Mekanizmanın devreye girmesiyle 2006-2010 yıllarında İran'a karşı çıkarılan 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929 sayılı kararlar yeniden geçerlilik kazanacak.

Geri getirilecek yaptırımlar arasında silah ambargosunun yeniden yürürlüğe girmesi, İran'ın nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füze geliştirmesinin yasaklanması ve yüzlerce kişi ile kuruluşa yönelik mali kısıtlamalar ve seyahat kısıtlamaları yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Binali Yıldırım: TBMM'de "Terörsüz Türkiye" için Milli Dayanışma Komisyonu
2
Murat Emir: Milli Dayanışma Komisyonu 'Terörsüz Türkiye' İçin Çerçeve Bekliyor
3
Merz: Rus tehdidi Baltık Denizi'nde gerçek — Almanya NATO savunmasını güçlendiriyor
4
Rutte: Rusya Konusunda Naif Olunamaz — Kiev Saldırıları
5
Konya Karatay'da Baba ve 11 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Zanlı Tutuklandı
6
Çanakkale Ayvacık'ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Ankara'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismar İddiası: Ç.E. Tutuklandı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi