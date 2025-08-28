ABD, E3'ün İran'a BMGK 'snapback' başvurusuna destek verdi

ABD, E3'ün İran'a BMGK başvurusunu destekledi

ABD yönetimi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, nükleer anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden getirilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Başvuru ve ABD'nin açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya'nın BMGK'ye yaptığı İran başvurusuna destek verdiklerini belirtti. Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, E3 ülkelerinin İran'ın ilgili anlaşma maddelerine uymadığını açıkça tespit ederek konuyu BMGK nezdinde gündeme taşıdığını ve ABD'nin bu sürece destek verdiğini ifade etti.

Snapback mekanizması nasıl işliyor?

E3 ülkeleri, İran'a BM yaptırımlarını yeniden getirebilme imkanına sahip "snapback" mekanizmasının işletilmesi için BMGK'ye başvurdu. Nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararı'na göre, anlaşmaya katılan herhangi bir devlet, İran'ın anlaşmaya önemli ölçüde uymadığını düşünürse Konsey'e şikayette bulunabiliyor. Konu BMGK'ye ulaştığında 30 günlük bir süreç başlıyor.

Bu süreçte BMGK'nin İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının devamı için yeni bir karar alması gerekiyor; söz konusu kararın Konseyin daimi üyeleri Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından veto edilmemesi şartı bulunuyor. Karar zamanında kabul edilmezse, 2015'teki anlaşma kapsamında kaldırılan BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girecek ve Konseyde başka bir oylamaya gerek kalmayacak.

Hangi yaptırımlar geri dönebilir?

Mekanizmanın devreye girmesiyle 2006-2010 yıllarında İran'a karşı çıkarılan 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929 sayılı kararlar yeniden geçerlilik kazanacak.

Geri getirilecek yaptırımlar arasında silah ambargosunun yeniden yürürlüğe girmesi, İran'ın nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füze geliştirmesinin yasaklanması ve yüzlerce kişi ile kuruluşa yönelik mali kısıtlamalar ve seyahat kısıtlamaları yer alıyor.