ABD Eğitim Bakanlığı: Denver'daki 'Tüm Cinsiyetlere Açık' Okul Tuvaletleri Yasaya Aykırı

Bakanlık, Denver Okul Bölgesi uygulamasını Eğitim Kanunu'na aykırı buldu

ABD Eğitim Bakanlığı, Colorado eyaletine bağlı Denver kentindeki devlet okullarında erkek ve kadın tuvaletlerinin ayrı kullanılmadığını tespit ederek, bu uygulamanın yasalara aykırı olduğunu açıkladı.

Açıklamada, söz konusu okullarda cinsiyetlere göre ayrılmış çok kabinli tuvaletlerin 'tüm cinsiyetlere' yönelik alanlara dönüştürüldüğü ve bunun Eğitim Kanunu ve yönetmeliklerini ihlal ettiği belirtildi. Bakanlık, durumun incelendiğini ve ilgili bulguların yazılı olarak paylaşıldığını duyurdu.

Sivil Haklar Dairesi (OCR) üst düzey yöneticilerinden Craig Trainor'ın değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Denver Okul Bölgesi'ndeki devlet okullarında tuvaletlerin 'tüm cinsiyetlere açık' hale dönüştürülerek öğrencilerin biyolojik cinsiyetleri yerine cinsiyet kimlikleri temelinde kullanmalarına izin verildiği ve bunun Eğitim Yasası'nın 9. maddesi ile ilgili yönetmelikleri ihlal ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, OCR'nin Denver'daki devlet okullarından sorumlu bölge yönetimine 10 gün içinde gönüllü anlaşma yoluna gitme veya yakında yaptırım uygulanması riskini göze alma fırsatı sunduğu bildirildi.