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ABD Ekonomisinde İstikrarlı Büyüme İşaretleri

Hazine Bakanı Yellen, ABD ekonomisinin 2023'te güçlü büyüme kaydettiğini ve enflasyonun düştüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 20:16
ABD Ekonomisinde İstikrarlı Büyüme İşaretleri

ABD Ekonomisi İstikrarlı Büyüme Gösteriyor

Janet Yellen, ABD Hazine Bakanı, ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde %2,8 büyüdüğünü belirtti. Bu verilerin, ABD’nin istikrarlı büyüme yolunda olduğu yönünde önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

G20 Toplantısında Açıklamalar

Yellen, Brezilya'daki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nda yaptığı basın açıklamasında, "2023 yılı itibarıyla GSYH’nin %3,1 oranında güçlü bir büyüme kaydettiğini, bu sabah açıklanan verilerin ise %2,8'lik bir büyümeyi işaret ettiğini anlatan Yellen, "Bu, istikrarlı büyüme ve enflasyonun düştüğü bir yolda olduğumuzu doğruluyor," dedi.

Küresel Ekonominin Direnci

Yellen, küresel ekonomik durumu değerlendirirken, ABD’nin sert ekonomik performansının dünya genelindeki direncin devam etmesinde büyük rol oynadığını belirtti. Ayrıca, işsizlik oranının tarihi düşük seviyelerde seyretmeye devam ettiğini, enflasyonun ise hedeflerine daha yakın bir seviyeye düştüğünü ifade etti.

Uzun Süreli Maliyet Baskıları

Yellen, fiyatların hâlâ birçok Amerikalı için yüksek olduğunu kabul ederek, konut, sağlık hizmetleri ve enerji gibi alanlarda maliyet baskılarına yönelik bir gündem geliştirdiklerini dile getirdi.

Jeopolitik Gelişmeler Üzerine Değerlendirmeler

Zorlayıcı jeopolitik durumu ele alan Yellen, özellikle Orta Doğu'daki çatışmalara dair gerekli adımların atılmaya devam ettiğini açıkladı. Hazine Bakanlığı’nın, İran rejiminin terörizmi finanse etmesine karşı mücadele ettiklerini ve Filistinlilere insani yardımların ulaşmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

İşbirliği ve Muafiyetler

Yellen, "İsrail'in, bankalarının Filistin bankalarıyla işbirliğini sürdürmesine izin vermesi sevindirici; ancak bu işbirliğini desteklemek için muafiyetin 1 yıl uzatılması gerektiğine inanıyorum," diye belirtti.

Çin ile Ekonomik İlişkiler

Çin ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ABD'nin çalışmalara devam ettiğini belirten Yellen, "Çin’in mevcut ekonomik modelinin değişmesi yönünde baskı yapmayı sürdüreceğiz," dedi.

Küresel Vergi Politikaları Üzerine Görüşler

Brezilya'nın küresel milyarderlere yönelik %2 vergi önerisi hakkında ise Yellen, uluslararası vergi politikasının koordine edilmesinin zorluğuna dikkat çekti ve "Küresel bir anlaşmaya varmak gerekli değil," şeklinde konuştu.

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