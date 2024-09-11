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ABD, Ermenistan'a Hibe Yardımını İki Kat Artırdı

ABD, Ermenistan'a yaptığı hibe yardımını 120 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkararak işbirliği projelerini genişletti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:40
ABD, Ermenistan'a Hibe Yardımını İki Kat Artırdı

ABD'nin Hibe Yardımı Ermenistan için Büyüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla Ermenistan'a yaptığı yardım miktarını 120 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseltti.

Yeni Anlaşmanın Detayları

Ermenistan hükümetinin yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan ve USAID Ermenistan Misyonu Direktörü John Allelo tarafından imzalanan belge ile hibe miktarının artırıldığı bildirildi.

Odak Alanları

Genişletilen hibe yardımı, afet risk yönetimi, siber güvenlik, gıda ve enerji güvenliği, bölgesel işbirliği ve ticaret, demokratik reformlar ile ekonomik kalkınma gibi önemli alanları kapsamaktadır.

Yardımın Anlamı

Allelo, "Bu değişiklik, Ermenistan ile ortaklığımıza olan bağlılığımızı yansıtmaktadır. Desteğimizi artırarak ve programlarımızı genişleterek Ermenistan'ın büyümesine ve başarılı olmasına yardımcı olmayı sürdürüyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

Önceden 120 milyon dolar olan yardım miktarının artırılması, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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