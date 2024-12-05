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ABD: Esed Rejimi Kimyasal Silah Kullanma Tehdidi Altında

ABD'nin BM temsilcisi, Esed rejiminin kimyasal silah kullanma riskinin arttığını vurguladı ve uluslararası toplumu uyardı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 21:21
ABD: Esed Rejimi Kimyasal Silah Kullanma Tehdidi Altında

ABD: Esed Rejimi Kimyasal Silah Kullanma Tehdidi Altında

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Suriye'deki son gelişmelere ışık tutarak önemli açıklamalarda bulundu. Wood, "Esed rejimi, daha önce bugünkü gibi kendini büyük risk altında hissettiğinde kendi halkına karşı kimyasal silah kullandı," dedi.

BMGK Oturumu ve Kimyasal Silah Uyarısı

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen oturumda, Suriye'nin kimyasal silah kullanımıyla ilgili ayrıntılar ele alındı. Wood, bu oturumların, BMGK'nın kimyasal silah dosyasına ilişkin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade ederek, BMGK'nin 2118 ve 2254 sayılı kararlarının kritik rolüne vurgu yaptı.

Wood, BMGK'de "çok az sayıda" ülkenin Esed rejiminin kimyasal silah kullanma gerçeklerini gizlemek istediğini belirtirken, "Gerçekler saklanamaz. Bu suçları işleyenler saklanamazlar. Hesap verecekler," şeklinde konuştu.

Rejim ve Destekçilerinin Saldırıları Artıyor

Wood, bugünkü gelişmelerin uluslararası toplum için ciddi bir gözlem görevi taşıdığını vurguladı, ayrıca Suriye rejiminin Halep ve İdlib'de sivillere yönelik saldırılarını artırdığına dikkat çekti. "Uluslararası toplumun gözleri sizin üzerinizde ve adalet tecelli edene kadar olmaya devam edecek," ifadelerini kullandı.

Kimyasal Silahların Tehlikesi

Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği Müsteşarı Erman Çetin ise kimyasal silahların kullanımının hem iç savaşı derinleştirdiğini, hem de uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Çetin, "Kimyasal silahların devlet dışı aktörler ya da terör örgütlerinin eline geçmesi sadece Suriye değil, tüm bölge için ciddî bir tehdit oluşturuyor," dedi.

Muhtemel Cezalar ve Uluslararası İşbirliği

Çetin, kimyasal silah kullanımını engellemek için tüm ülkelerin sorumlulukları bulunduğunun altını çizdi ve uluslararası toplumdan Suriye rejimi üzerinde KSYÖ ile koşulsuz işbirliği yapması için baskı yapmasını talep etti. Türkiye, kimyasal silah kullanımına karşı olduğunu belirtirken, bu gelişmelerin siyasi sürecin canlandırılması için yeni bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Uluslararası Toplumun Endişeleri

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Suriye'deki güvenlik durumunun kötüleştiğine dair kaygılarını dile getirdi. Nakamitsu, kimyasal silah programlarının imhaları için Suriye ve KSYÖ arasında tam bir işbirliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, mevcut çatışmaların çözülmesi gerektiğini belirtti.

Kimyasal Silahların Tehdidi

Suriye Kimyasal Dosyası Belgeleme Merkezi Direktörü Nidal Shikhani, kimyasal silahların Suriye halkının hayatını cehenneme çevirdiğini söyledi. Shikhani, Suriye’nin 262 kez kimyasal silah kullandığını, bu olayların 3 bin 423 kişinin ölümüne yol açtığını ve 14 bin sivilin yaralandığını kaydetti.

Geçmişte Kimyasal Silah Kullanımı Belirtiler

Esed rejimi, 13 Eylül 2013'te Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (KSYÖ) katılmıştı. Daha sonra BMGK'nın kabul ettiği 2118 sayılı karar, rejimin kimyasal silah kullanımıyla ilgili ciddi tespitler ve kısıtlamalar getirmiştir.

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