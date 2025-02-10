ABD eski yetkilisi: USAID, Bangladeş'teki rejim değişikliğine kaynak sağladı

ABD Eski Yetkilisi Mike Benz'den Çarpıcı İddia

ABD'nin eski Dışişleri Bakanlığı görevlisi Mike Benz, Bangladeş'teki rejim değişikliğinin, eski Başkan Joe Biden yönetimindeki Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından fonlandığını öne sürdü.

Askeri Üs ve Uluslararası Etkiler

Biden döneminde bakanlıkta uluslararası iletişim ve bilgi teknolojisi konularında çalışan Benz, The Tucker Carlson Show isimli programda, bakanlık ve USAID'in uluslararası rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Benz, Biden yönetiminin, “Bangladeş'te Çin'in nüfuzunu azaltmak için bir askeri üs kurma” girişimlerine dair çalışmalarını aktardı.

Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü ve USAID İlişkisi

Benz, Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü (IRI)'nün Bangladeş'teki rejim değişikliğini teşvik ettiğini belirtirken, IRI'ın bu girişimleri için USAID ve eski ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından “yüzde 100” finanse edildiğini iddia etti.

Şeyh Hasina ve Protestolar

Bangladeş'te Temmuz 2024'te yaşanan protesto olaylarının devam ettiği süreçte, dönemin Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in ABD'nin bölgede askeri üs kurma girişimlerine karşı çıktığını kaydeden Benz, bu durumun ABD'nin ülkedeki rejim değişikliğini desteklemesinin nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Toplumsal Hareketler ve Destekler

Benz, “ABD, aralarında azınlık gruplar, LGBTQ bireyler ve hükümet karşıtı protesto yapan öğrencilerin bulunduğu 170 kişiyle işbirliği yaptı.” dedi. Ayrıca, Biden yönetiminin Bangladeş siyasetini iktidarsızlaştırmaya yönelik adımları arasında, iktidara “nifak tohumları ekecek” ve “insanları sokağa dökmeye teşvik edecek” şarkılar yapmaları için bazı rap müzik gruplarına sponsor olunduğunu da ekledi.

USAID ile İlgili Tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’tan itibaren dış yardımlara yönelik kararname imzalamış ve bu süreçte, ABD’nin dış kalkınma yardımı programlarının durdurulmasına yönelik adımlar atılmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı da bu yardım programlarının süresiz olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk da USAID yöneticileriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle çalışanların “idari izne çıkarıldığını” duyurmuş ve ajansın sosyal medya hesapları kapatılmıştı.