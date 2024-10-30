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ABD, Eygi'nin Ölümü İçin İsrail'e Baskı Yapmaya Devam Ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümü için soruşturma sürecinde İsrail’e baskıyı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 23:17
ABD, Eygi'nin Ölümü İçin İsrail'e Baskı Yapmaya Devam Ediyor

ABD'nin İsrail'e Yönelik Baskıları

ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından vurulan Türk ve Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümüyle ilgili olarak kararın alınması için İsrail’e baskı yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Matthew Miller'ın Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında Eygi hakkındaki soruşturmaya dair soruları yanıtladı. Miller, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla bu konu üzerine yakın tarihte görüştüğünü ifade etti.

Miller, "Bunun hala devam ettiğini anlıyoruz ve bu soruşturmanın kapsamlı bir cevap sağlayacak şekilde sonuçlanması için baskı yapmaya devam ediyoruz. İsrail hükümetinden bir yanıt alır almaz, bu konudaki düşüncelerimizi kamuya duyuracağız." dedi.

ABD'nin Tespitleri ve İlgisi

Eygi’nin vurulmasıyla ilgili soruşturma sürecine dair düşüncelerini dile getiren Miller, "Olan bitene ilişkin yanıtlar için biz de herkes kadar sabırsızlanıyoruz." şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD hükümetinin Eygi’nin vurulmasında kullanılan silahların incelemesi dahil olmak üzere gerekli adımlar atacağını vurguladı.

Eygi’nin Ölümü ve Protestolar

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl bir gösteri sırasında ateş açarak Eygi'yi ağır yaralamış, 6 Eylül’de hastanede hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül’de Türkiye’nin Didim ilçesinde defnedildi.

Barışçıl yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü Eygi, insan hakları aktivisti olarak tanınıyordu. Miller, "Bir Amerikan vatandaşının asla öldürülmemesi gereken koşullar altında ölmesini çok ciddiye alıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede kapsamlı bir cevap almak için baskı yapıyoruz." sözleriyle bu durumu tekrar vurguladı.

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