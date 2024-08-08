ABD, F-22 Savaş Uçaklarını Orta Doğu'ya Gönderdi

Orta Doğu'da Gerilim Artıyor

Amerika Birleşik Devletleri ordusu, İran ile İsrail arasında yükselen gerginlikler nedeniyle F-22 savaş uçaklarını Orta Doğu'ya konuşlandırdı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bu uçakların bölgede konuşlandığını belirtti.

F-22 Uçaklarının Misyonu

CENTCOM'un sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, F-22 Raptor uçakları, İran ya da destekçilerinin bölgedeki tırmanış potansiyelini azaltmak amacıyla bölgedeki ABD kuvvetlerinin stratejik duruşunu güçlendirmek için gönderildi.

Önemli Gelişmeler

Ancak, bölgeye kaç adet F-22 uçağının gönderildiği veya hangi ülkelere konuşlandırıldığı konusunda henüz net bilgi verilmedi.

Hamas ve İran İlişkisi

Bu arada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, bu saldırının arkasında İsrail’in olduğunu öne sürerken, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık verme niyetinde olduğunu ifade etti.