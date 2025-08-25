ABD, F-35'leri Güney Kore'ye konuşlandırdı: UFS'e 10 jet takviyesi

ABD, F-35'leri Güney Kore'ye konuşlandırdı

Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatına takviye

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, ABD ordusu, Kore Yarımadası'ndaki yaz dönemi ortak tatbikata katılmak üzere F-35 savaş uçaklarını bölgeye konuşlandırdı.

Tatbikat, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan yıllık Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) ve 18 Ağustos tarihinde başladı.

ABD Kore Kuvvetleri yetkilisine göre, 10 adet F-35 savaş uçağı UFS kapsamında başkent Seul'ün güneyindeki Kunsan Hava Üssü'ne geçici olarak konuşlandırıldı.

Uçaklar, ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Deniz Piyadeleri için tahsis edildi ve savunma amaçlı karşı hava manevraları ile bölgedeki potansiyel tehditleri caydırmaya yönelik birleşik hazırlıkları artırmaya odaklanacak.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tatbikatın 28 Ağustos'a kadar sürmesinin beklendiği UFS için ABD ve Güney Kore'nin ülkesine karşı "düşmanca tutumunu sürdürdüğünü" savunmuştu.