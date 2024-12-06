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ABD Federal Mahkemesi, TikTok'un Yasaklanmasına İlişkin Kararını Verdi

ABD federal mahkemesi, TikTok'un yasaklanmasına yönelik yasayı destekleyen karar aldı. TikTok, sürecin iptali için temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 20:45
ABD Federal Mahkemesi, TikTok'un Yasaklanmasına İlişkin Kararını Verdi

ABD Federal Mahkemesi'nden TikTok Kararı

ABD'de federal bir mahkeme, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un kullanıcı verilerini topladığı gerekçesiyle yasaklanmasını öngören ve mart ayında çıkarılan yasaya onay verdi. Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, TikTok'un yasaya karşı başlattığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, üç yargıdan oluşan bir heyetle TikTok'un Çinli ana şirketinin popüler sosyal medya uygulamasını elden çıkarması veya yasaklanarak erişime kapatılması gerektiğini belirtti. Mahkeme heyeti, TikTok'un yasaklamanın Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğü ile ABD'nin açık internet politikasına aykırı olduğu yönündeki iddialarını şu sözlerle değerlendirdi: "Burada hükümet, ifade özgürlüğünü yabancı bir düşman ülkeden korumak ve bu düşmanın ABD'deki insanlar hakkında veri toplama yeteneğini sınırlamak için hareket etti. Bu nedenlerle başvuru reddedildi."

Karara göre, yasak 19 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. TikTok'un, bu tarihe kadar ABD'de faaliyet gösterebilmesi için elden çıkarılması gerektiği kaydedildi. Satış sürecinin nasıl gelişeceğine bağlı olarak Başkan Joe Biden'ın yasaklamaya karşı 90 günlük uzatma verebileceği de vurgulandı.

TikTok Tartışmaları ve Yasanın Arka Planı

ABD yönetimi, geçtiğimiz yıl TikTok'u Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetimine erişime açmakla suçlamıştı. Bu bağlamda, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmasını veya yasaklanmasını öngören yasa tasarısı, mart ayında Kongre'den geçti ve Başkan Biden tarafından imzalandı.

Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025 tarihine kadar Çinli ByteDance ile mevcut ilişkisini sonlandırması için süre tanımıştı. Aksi takdirde, TikTok'un ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağı belirtilmişti. 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok, bu yasayı Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ne ve açık internet politikalarına aykırı olarak değerlendirerek temyiz mahkemesine başvurmuştu.

TikTok, başvurusu sırasında, ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğunu ve bu süre zarfında ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığını öne sürmüştü. Biden, satış süreci başlarsa TikTok'un yasaklanmasını 90 gün daha erteleme yetkisine sahiptir.

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