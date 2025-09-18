ABD, fentanil kaçakçılığı iddiasıyla bazı Hindistanlı iş insanlarının vizelerini iptal etti

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği tarafından paylaşılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, fentanil öncül maddelerinin kaçakçılığına karıştıkları iddia edilen bazı Hindistanlı iş insanlarının vizelerinin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin kimliklerinin duyurulmadığı ve bu kişilere ilişkin vizelerin yanı sıra bu kişilerin aile üyelerinin vizelerinin de iptal edildiği belirtildi.

Bildiride ayrıca, fentanil öncül maddelerinin kaçakçılığıyla bağlantılı şirketlerin yöneticilerinin vizelerinin daha sıkı incelendiği vurgulandı ve ABD tarafının bu konudaki işbirliği için Hindistan hükümetine teşekkür ettiği ifade edildi.

Açıklamada, yasa dışı uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı yapan kişi ve kuruluşların, aileleriyle birlikte ABD'ye girişlerinin engelleneceği kaydedildi.

Fentanil tehlikesi

Sentetik ağrı kesici olarak bilinen fentanilin, yapılan tıbbi çalışmalarda morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve iki miligram alındığında ölümcül olabileceği belirtiliyor.

ABD'de on binlerce kişinin ölümüne yol açan fentanilin, neredeyse tamamının Çin'den kaçak olarak getirtilen kimyasallar sayesinde Meksikada üretildikten sonra ABD'ye yasa dışı yollarla sokulduğu tahmin ediliyor.

Dünyaca ünlü müzisyen Prince, 21 Nisan 2016'da 57 yaşında yanlışlıkla aşırı dozda fentanil aldığı için hayatını kaybetmişti.