ABD, fentanil kaçakçılığı iddiasıyla bazı Hindistanlı iş insanlarının vizelerini iptal etti

ABD, fentanil öncül maddeleri kaçakçılığı iddiasıyla bazı Hindistanlı iş insanlarının ve ailelerinin vizelerini iptal etti; kimlikler açıklanmadı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:07
ABD, fentanil kaçakçılığı iddiasıyla bazı Hindistanlı iş insanlarının vizelerini iptal etti

ABD, fentanil kaçakçılığı iddiasıyla bazı Hindistanlı iş insanlarının vizelerini iptal etti

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği tarafından paylaşılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, fentanil öncül maddelerinin kaçakçılığına karıştıkları iddia edilen bazı Hindistanlı iş insanlarının vizelerinin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin kimliklerinin duyurulmadığı ve bu kişilere ilişkin vizelerin yanı sıra bu kişilerin aile üyelerinin vizelerinin de iptal edildiği belirtildi.

Bildiride ayrıca, fentanil öncül maddelerinin kaçakçılığıyla bağlantılı şirketlerin yöneticilerinin vizelerinin daha sıkı incelendiği vurgulandı ve ABD tarafının bu konudaki işbirliği için Hindistan hükümetine teşekkür ettiği ifade edildi.

Açıklamada, yasa dışı uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı yapan kişi ve kuruluşların, aileleriyle birlikte ABD'ye girişlerinin engelleneceği kaydedildi.

Fentanil tehlikesi

Sentetik ağrı kesici olarak bilinen fentanilin, yapılan tıbbi çalışmalarda morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve iki miligram alındığında ölümcül olabileceği belirtiliyor.

ABD'de on binlerce kişinin ölümüne yol açan fentanilin, neredeyse tamamının Çin'den kaçak olarak getirtilen kimyasallar sayesinde Meksikada üretildikten sonra ABD'ye yasa dışı yollarla sokulduğu tahmin ediliyor.

Dünyaca ünlü müzisyen Prince, 21 Nisan 2016'da 57 yaşında yanlışlıkla aşırı dozda fentanil aldığı için hayatını kaybetmişti.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Diyarbakır'da başladı
2
Rusya'dan Kiev'e 1000 Ukraynalı Askerin Cenazesi İade Edildi
3
Mustafa Destici'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı
4
Kahire'de Müzeden Çalınan 3 Bin Yıllık Altın Bilezik Eritildi
5
Fuat Oktay: TEKNOFEST ile Savunma İhracatında İlk 10 Hedefi
6
Fransa'da kemer sıkma karşıtı gösterilerde 181 gözaltı
7
Almanya'da Taksiciler Özel Ulaşım Hizmetlerini Protesto Etti

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)