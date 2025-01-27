ABD, Filipinler, Vietnam ve Endonezya Ortak Deniz Tatbikatı Düzenledi

ABD ve Filipinler, Vietnam ve Endonezya’dan Ortak Tatbikat

ABD, Filipinler, Vietnam ve Endonezya, bölgedeki güvenlik seviyesini artırmak amacıyla ortak deniz tatbikatı düzenledi. Mindanao Adası açıklarında gerçekleştirilen tatbikat, yaklaşık iki hafta sürdü.

ABD'nin Manila Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, tatbikata Filipinler ve Vietnam ile Endonezya'dan toplam 32 personelin katıldığı belirtildi. Ayrıca, Avustralya’dan gelen bazı personelin gözlemci olarak yer aldığı da bilgisi verildi.

Filipinler’den Güvenlik Vurgusu

Filipin Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Rejard Marfe, tatbikatın bölgedeki güvenlik ve refah için kritik bir önem taşıdığını ifade etti. Bu tür faaliyetlerin bölge ülkeleri arasında iş birliğini güçlendireceği vurgulandı.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlıkları

Bu tatbikat, Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilimlerin ortasında gerçekleşti. Çin'in, 29 Aralık 2024'te aynı bölgede gerçekleştirdiği askeri tatbikat sonrası Filipinler, Çin yönetimini “gerilimi artıran” faaliyetlerden vazgeçmeye çağırmıştı.

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik üzerine yapılan ihtilafların en yoğun yaşandığı yerlerden biri olmuştur. Çin, 1947'de yayımladığı haritayla bu bölgenin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunurken, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak talep etmektedir.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında Filipinler'in yaptığı başvuru üzerine, Çin'in tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını belirten bir karar vermişti.