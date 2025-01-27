DOLAR
35,72 -0,14%
EURO
37,57 -0,27%
ALTIN
3.180,86 0%
BITCOIN
3.537.330,51 5,66%

ABD, Filipinler, Vietnam ve Endonezya Ortak Deniz Tatbikatı Düzenledi

Filipinler açıklarında düzenlenen tatbikat, deniz güvenliği, risk azaltma ve tutuklama tekniklerine odaklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:05
ABD, Filipinler, Vietnam ve Endonezya Ortak Deniz Tatbikatı Düzenledi

ABD ve Filipinler, Vietnam ve Endonezya’dan Ortak Tatbikat

ABD, Filipinler, Vietnam ve Endonezya, bölgedeki güvenlik seviyesini artırmak amacıyla ortak deniz tatbikatı düzenledi. Mindanao Adası açıklarında gerçekleştirilen tatbikat, yaklaşık iki hafta sürdü.

ABD'nin Manila Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, tatbikata Filipinler ve Vietnam ile Endonezya'dan toplam 32 personelin katıldığı belirtildi. Ayrıca, Avustralya’dan gelen bazı personelin gözlemci olarak yer aldığı da bilgisi verildi.

Filipinler’den Güvenlik Vurgusu

Filipin Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Rejard Marfe, tatbikatın bölgedeki güvenlik ve refah için kritik bir önem taşıdığını ifade etti. Bu tür faaliyetlerin bölge ülkeleri arasında iş birliğini güçlendireceği vurgulandı.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlıkları

Bu tatbikat, Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilimlerin ortasında gerçekleşti. Çin'in, 29 Aralık 2024'te aynı bölgede gerçekleştirdiği askeri tatbikat sonrası Filipinler, Çin yönetimini “gerilimi artıran” faaliyetlerden vazgeçmeye çağırmıştı.

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik üzerine yapılan ihtilafların en yoğun yaşandığı yerlerden biri olmuştur. Çin, 1947'de yayımladığı haritayla bu bölgenin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunurken, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak talep etmektedir.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında Filipinler'in yaptığı başvuru üzerine, Çin'in tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını belirten bir karar vermişti.

İLGİLİ HABERLER

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Filistinli Yetkili: Gazze'nin Kuzeyine Dönüş, İsrail'in Etnik Temizlik Planını Boşa Çıkardı
2
Ben-Gvir, Esir Yakınlarının Tepkisi Üzerine Toplantıyı Terk Etti
3
İBB Başkanı İmamoğlu Yangın ve Tutuklamalara Dair Açıklamalarda Bulundu
4
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel Başkanlığı'nda Toplandı
5
Kadıköy'de Bıçaklama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı
6
Büyükelçi Erciyes, Anadolu Ajansı’nın ‘Yılın Kareleri’ Oylamasına Katıldı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!