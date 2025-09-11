ABD, Finlandiya'ya 1,07 milyar dolarlık AIM-120D-3 füze satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'ya 1,07 milyar dolarlık AIM-120D-3 orta menzilli füze satışını onayladı; işlem Kongre'ye bildirildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:09
ABD Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'ya 1,07 milyar dolarlık orta menzilli füze sevkiyatını resmen kabul etti.

Satışın ayrıntıları ve açıklama

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, onayın Finlandiya'ya AIM-120D-3 gelişmiş havadan havaya orta menzilli füze ve ilgili ekipmanlarının satışına yönelik verildiği belirtildi.

Açıklamada satışın, Finlandiya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma kapasitesini güçlendireceği ve ülkenin güvenliğini artıracağı vurgulandı.

Entegrasyon ve bölgesel etki

DSCA, Finlandiya'nın halihazırda sahip olduğu AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) envanteri sayesinde yeni sistemleri silahlı kuvvetlerine entegre etmede zorluk yaşamayacağını kaydetti. Açıklamada ayrıca satışın bölgedeki "temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği" ifade edildi.

Kongre bildirimi

ABD Dışişleri Bakanlığı, füzelerin Finlandiya'ya satışını onayladıktan sonra işlemin yürürlüğe girmesi için gerekli bildirimi ABD Kongresi'ne iletti.

