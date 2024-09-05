ABD Gazze'de Ateşkes Anlaşmasının Detaylarını Paylaştı

ABD'den Gazze İçin Önemli Açıklama

Birleşik Devletler hükümeti, Gazze'de yürütülen ateşkes müzakerelerinin %90 oranında tamamlandığını bildirdi. Ancak 'tutuklular ile esir takası' ve 'Philadelphi Koridoru' konularında görüşmeler hâlâ devam ediyor.

Ateşkes Anlaşmasının İçeriği

ABD'li üst düzey bir yetkili, düzenlediği basın brifinginde, mevcut müzakerelerin, daha önce Hamas tarafından kabul edilen metinle büyük oranda örtüştüğünü belirtti. Anlaşma metninde 18 bölüm yer almakta ve bu bölümlerden 14'ünde taraflar anlaşma sağlamış durumda. Ancak esir takasıyla ilgili 3 bölümde hâlâ önemli detayların müzakeresi yapılıyor.

Esir Takası Sürecindeki Zorluklar

Yetkili, son dönemde İsrailli 6 esirin hayatını kaybetmesinin müzakere süreçlerini olumsuz etkilediğini ifade etti. ABD ve İsrail tarafından yaşanan hayal kırıklığına rağmen esir takası konusunda ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Philadelphi Koridoru Tartışmaları

Bir diğer tartışma konusu, Philadelphi Koridorunda İsrail askerlerinin varlığı. Yetkili, bu konunun çözümü için hem İsrail hem de Mısır ve Katar ile yoğun müzakerelerin devam ettiğini açıkladı. Anlaşmanın, İsrail'in nüfusu yoğun bölgelerden çekilmesi gerektiğini vurguladığını ifade eden yetkili, yapılan önerilerin teknik olarak anlaşmayla uyumlu olduğunu belirtti.