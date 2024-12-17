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ABD: Gazze'de Ateşkes İçin Taraflar Arasındaki Farklar Azaldı

ABD, Gazze'de olası ateşkes müzakerelerinde taraflar arasında az sayıda farklılık kaldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 01:21
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 01:21
ABD: Gazze'de Ateşkes İçin Taraflar Arasındaki Farklar Azaldı

Gazze'de Ateşkes Müzakerelerinde Son Durum

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'de olası ateşkes sürecine yönelik müzakerelerin devam ettiğini bildirdi. Miller, günlük basın brifinginde, taraflar arasındaki görüşmelerin verimli bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Farklılıkların Azalması

Miller, "Farklılıkları azaltmak için diğer ara bulucularla çalışmaya devam ediyoruz. Taraflar arasında az sayıda farklılık kaldı." şeklinde konuştu. Her ne kadar olumlu bir atmosfer mevcut olsa da, Miller anlaşmanın kesinleşene kadar temkinli bir yaklaşım sergileyerek, bakanlık olarak gerekli tüm çabaları gösterdiklerini ifade etti.

Sorumluluk Taraflarda

Miller, "Bu son şartları kabul etmek ve ileri bir adım atmak Hamas ve İsrail'in sorumluluğunda olmaya devam ediyor." diyerek, tarafların yükümlülüklerine dikkat çekti.

Bölgedeki Diplomatlar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgedeki son temaslarının önemini vurgulayan Miller, Mısır ve Katar'ın da bir anlaşma için yoğun çabalar sarf ettiğini aktardı. "Hiçbir şeyi geride bırakmıyoruz. Bu noktada yapabileceklerimizi zorluyoruz ve bir anlaşmaya varabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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