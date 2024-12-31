ABD, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi için 'Hala bilgi topluyoruz' Açıklaması Yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıkladı

ABD, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve diğer sağlık personelinin durumu hakkında "hala bilgi topladıklarını" bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Anadolu Ajansı muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırılarının ve Müdür Ebu Safiyye'nin alıkonulmasının farkında olduklarını belirtti. Açıklamada, "Haberlerin farkındayız ve hala bilgi topluyoruz." ifadesine yer verildi.

Sivil Hayat ve Sıhhat Üzerine Endişeler

Sözcülük, "Daha önce de söylediğimiz gibi masum insanların ve tıbbi bakım alan hastaların çapraz ateş altında kaldığı hastanelerde çatışmalar görmek istemiyoruz." ifadelerini kullanarak, bu konuda İsrail ordusu ile aktif istişarelerde bulunulduğunu vurguladı. Ayrıca, çatışmalarda tüm taraflara hastane gibi tesislerin statüsüne saygı gösterilmesi ve tedavi gören sivillere zarar vermekten kaçınılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, çatışmalarda sivil kayıplarının sayısı konusunda "derin endişe" duyulduğu kaydedilirken, Gazze'de sivillerin korunması için İsrail'i en üst düzeyde uyarmaya devam ettikleri aktarıldı.

Hamas'a Yönelik Suçlamalar

Açıklamada, Hamas'ın "sivil tesisleri askeri amaçla kullanmakla" suçlandığı, ancak bunun, İsrail’in masum insanların hayatlarını koruma sorumluluğunu azaltmadığı ifade edildi.

Kemal Advan Hastanesi'ne Yönelik Saldırı Detayları

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, düzenlediği baskınla hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti. Gazze'deki Filistin hükümeti, Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuş, durumlarının açıklanması çağrısında bulunmuştu.