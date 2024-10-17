DOLAR
34,16 0,01%
EURO
37,18 -0,07%
ALTIN
2.943,38 -0,28%
BITCOIN
2.296.804,43 0,66%

ABD, Gazze Yardımlarını Engellerken İsrail'e Silah Transferini Devam Ettirecek

ABD'nin Gazze'ye yardımları durdurma kararı, İsrail'e silah transferlerini etkilemeyecek. Lise Grande'den önemli açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:38
ABD, Gazze Yardımlarını Engellerken İsrail'e Silah Transferini Devam Ettirecek

ABD Yetkilisi Lise Grande'den Açıklama

ABD'nin Orta Doğu'daki insani işlerden sorumlu özel temsilcisi Lise Grande, Gazze'ye yapılacak insani yardımların engellenmesine rağmen İsrail'e silah transferinin devam edeceğini belirtti.

Politico'nun Raporu

Politico'da yer alan habere göre 29 Ağustos'ta Washington'da düzenlenen bir toplantıda, yardım kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Grande, ABD yönetiminin, yardımların kısıtlanmasına rağmen İsrail'e silah transferini durdurmayacağını vurguladı.

Alternatif Stratejiler

Grande, ABD'nin Gazze'ye insani yardımların girişi için özellikle Birleşmiş Milletler aracılığıyla baskı yapmayı değerlendirebileceğini ifade etti. Ancak Washington yönetiminin, İsrail'i desteklemeye devam edeceğini ve silah sevkiyatını geciktirmeyeceğini söyledi.

İnsani Durum ve Uluslararası Hukuk

Toplantıda, Gazze'deki insani yardım çalışmalarının nasıl engellendiği ve bunun insancıl hukuku ihlali oluşturduğu hakkında bilgi verildi. Grande, bu durum karşısında "Kuralların İsrail için geçerli olmadığını" kaydetti.

Politika Açıklaması

Katılımcılara göre, Grande, bireysel görüşlerini değil, ABD yönetiminin İsrail'e yönelik tutumunu açıkladı. Buna ek olarak, 13 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından gönderilen mektupta, Gazze'ye insani yardımın artırılması için İsrail'e 30 gün süre tanındığı belirtildi.

ABD'nin Silah Satış Politikası

Washington yönetimi, ağustos ayında Gazze'ye saldırılarına devam eden İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan silah satışına onay vermişti. Bu durumda, İsrail'in ABD kaynaklı yüksek teknolojili silah ve mühimmat kullanmaya devam ettiği gözlemleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çelik İhracatçıları Birliği, Azerbaycan ile İş Birliğini Güçlendiriyor
2
ABD'de Gazze Politikası Nedeniyle İstifa Eden Çalışanlardan Yeni Siyasi Eylem Komitesi
3
Gazze'de Can Kaybı 42 Bini Aştı
4
Savcıya Yönelik Tehdit İddiaları: Gözaltı ve İfade Gelişmeleri
5
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
6
Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Üçüncü Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşecek
7
Batı Şeria'da Zeytin Toplayıcı Filistinli Kadının Ölümü

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti