ABD, Gazze Yardımlarını Engellerken İsrail'e Silah Transferini Devam Ettirecek

ABD Yetkilisi Lise Grande'den Açıklama

ABD'nin Orta Doğu'daki insani işlerden sorumlu özel temsilcisi Lise Grande, Gazze'ye yapılacak insani yardımların engellenmesine rağmen İsrail'e silah transferinin devam edeceğini belirtti.

Politico'nun Raporu

Politico'da yer alan habere göre 29 Ağustos'ta Washington'da düzenlenen bir toplantıda, yardım kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Grande, ABD yönetiminin, yardımların kısıtlanmasına rağmen İsrail'e silah transferini durdurmayacağını vurguladı.

Alternatif Stratejiler

Grande, ABD'nin Gazze'ye insani yardımların girişi için özellikle Birleşmiş Milletler aracılığıyla baskı yapmayı değerlendirebileceğini ifade etti. Ancak Washington yönetiminin, İsrail'i desteklemeye devam edeceğini ve silah sevkiyatını geciktirmeyeceğini söyledi.

İnsani Durum ve Uluslararası Hukuk

Toplantıda, Gazze'deki insani yardım çalışmalarının nasıl engellendiği ve bunun insancıl hukuku ihlali oluşturduğu hakkında bilgi verildi. Grande, bu durum karşısında "Kuralların İsrail için geçerli olmadığını" kaydetti.

Politika Açıklaması

Katılımcılara göre, Grande, bireysel görüşlerini değil, ABD yönetiminin İsrail'e yönelik tutumunu açıkladı. Buna ek olarak, 13 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından gönderilen mektupta, Gazze'ye insani yardımın artırılması için İsrail'e 30 gün süre tanındığı belirtildi.

ABD'nin Silah Satış Politikası

Washington yönetimi, ağustos ayında Gazze'ye saldırılarına devam eden İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan silah satışına onay vermişti. Bu durumda, İsrail'in ABD kaynaklı yüksek teknolojili silah ve mühimmat kullanmaya devam ettiği gözlemleniyor.