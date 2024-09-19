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ABD, Gelişmiş Ülkeler Arasında Sağlık Sistemiyle En Düşük Performansı Gösterdi

ABD, 10 gelişmiş ülke arasında en kötü sağlık sistemine sahip olarak belirlendi. Rapor detayları ve yorumlar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:03
ABD, Gelişmiş Ülkeler Arasında Sağlık Sistemiyle En Düşük Performansı Gösterdi

ABD'nin Sağlık Sistemi En Kötü Performansı Gösteriyor

ABD, gelişmiş 10 ülke arasında "en kötü sağlık hizmeti" sunan ülke olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, merkezi ABD'de bulunan Commonwealth Fund tarafından yayımlanan bir rapordan elde edilmiştir.

Karşılaştırma Sonuçları

Rapora göre, ABD'nin sağlık hizmetleri, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, İngiltere, İsveç ve İsviçre ile karşılaştırıldığında en düşük performansı sergilemektedir.

Yüksek Maliyetler, Düşük Erişim

ABD'liler, sağlık için diğer ülkelere göre neredeyse iki kat fazla ödeme yapmasına rağmen bu ülkede sağlıkta eşitlik ve bakım erişimi açısından ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Commonwealth Fund'ın Başkanı Dr. Joseph Betancourt, "Bu eksikliklerin insani bedelini her gün görüyorum. İlaçlarını karşılayamayan hastalar var," ifadelerini kullanmıştır.

Siyasi Liderlerin Yaklaşımı

Yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde, Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, sağlık reformları konusunda önemli önerilerde bulunmamıştır. Sağlık hizmetlerinin yüksek maliyetleri, çalışanların gelirlerini de olumsuz etkilemektedir.

Yüksek Harcamalar

Kaiser Family Foundation tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ABD vatandaşları yılda kişi başına ortalama 13 bin dolar sağlık harcaması yapmaktadır. Federal veriler, bu durumun etkilerinin derinleştiğini göstermektedir.

Öneriler ve Gelecek

Commonwealth Fund, ABD'nin sigorta kapsamını genişletmesi ve bireylerin sağlık harcamalarını azaltmalarını sağlayacak "anlamlı" iyileştirmeler yapması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, yönetim verimliliğini artırmak için sigorta sistemlerindeki karmaşıklığın azaltılması gereklidir.

Dünya Sağlık Örgütü Sıralaması

Dünya Sağlık Örgütü, sağlık hizmetleri verimliliği açısından 2016 yılında ABD'yi 191 ülke arasında 37. sırada değerlendirmiştir.

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