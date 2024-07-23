ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle İstifa Etti

ABD Gizli Servis Direktörü İstifa Etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitinginde meydana gelen olayların ardından eleştirilerin hedefi olan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, istifa etti.

Reuters ve AP gibi ajansların haberlerine göre, Cheatle, istifasını Gizli Servis personeline gönderdiği bir e-posta ile açıkladı.

Güvenlik Zafiyeti İçin Sorumluluk Aldı

Cheatle, gönderdiği e-postada, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım," dedi.

Temsilciler Meclisi'nde İstifa Çağrıları

Cheatle'in istifası, 4 saat süren Temsilciler Meclisi oturumuna katılmasının ardından geldi. Oturumda, Trump'a yönelik suikast girişimi ile ilgili soruları yanıtlayan Cheatle, bu durumu "Gizli Servisin çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı" olarak nitelendirdi.

Kongre üyeleri, suikast girişiminin engellenememesi nedeniyle Cheatle'e sert eleştiriler yöneltirken, "derhal istifa etme" çağrısında bulundular.

Cheatle, 2022 yılında ABD Gizli Servis Direktörü olarak atanmıştı.