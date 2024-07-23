Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle İstifa Etti

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası istifasını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:56
ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle İstifa Etti

ABD Gizli Servis Direktörü İstifa Etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitinginde meydana gelen olayların ardından eleştirilerin hedefi olan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, istifa etti.

Reuters ve AP gibi ajansların haberlerine göre, Cheatle, istifasını Gizli Servis personeline gönderdiği bir e-posta ile açıkladı.

Güvenlik Zafiyeti İçin Sorumluluk Aldı

Cheatle, gönderdiği e-postada, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım," dedi.

Temsilciler Meclisi'nde İstifa Çağrıları

Cheatle'in istifası, 4 saat süren Temsilciler Meclisi oturumuna katılmasının ardından geldi. Oturumda, Trump'a yönelik suikast girişimi ile ilgili soruları yanıtlayan Cheatle, bu durumu "Gizli Servisin çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı" olarak nitelendirdi.

Kongre üyeleri, suikast girişiminin engellenememesi nedeniyle Cheatle'e sert eleştiriler yöneltirken, "derhal istifa etme" çağrısında bulundular.

Cheatle, 2022 yılında ABD Gizli Servis Direktörü olarak atanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Nakit arayana büyük ödeme! 50.000 TL hızlı kredi onaylandı

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

250 TL ödüllü kredi kartı kampanyası! Aidat ödemesi yok

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak

İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!

Nakit arayana büyük ödeme! 50.000 TL hızlı kredi onaylandı

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!