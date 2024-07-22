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ABD Gizli Servisi, Trump'a Yönelik Suikast Girişimini Araştırıyor

Gizli Servis, Trump'a yapılan suikast girişimi için bağımsız soruşturma başlatılmasını destekliyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:24
ABD Gizli Servisi, Trump'a Yönelik Suikast Girişimini Araştırıyor

Gizli Servis, Trump'a yönelik suikast girişimini destekliyor

ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik 13 Temmuz'daki suikast girişimiyle ilgili bağımsız bir güvenlik soruşturması için destek sundu.

Bağımsız Güvenlik Soruşturması

Fox News'ta yer alan habere göre, Cheatle, bu araştırma ile o gün yaşananların detaylı bir şekilde ele alınmasını ve benzer olayların önlenmesi için önerilerin beklediğini ifade etti.

Gizli Servis’in İşbirliği ve İncelemeleri

Cheatle, Trump'a yönelik suikast girişimiyle alakalı bağımsız soruşturmada işbirliğine istekli olduğunu belirterek, Gizli Servis’in kendi içindeki prosedürleri de gözden geçirdiğini bildirdi.

Yetkili Kuruluşlardan Destek

Gizli Servis, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Kongresi gibi diğer yetkili kurumlarla hızlı ve şeffaf bir işbirliği yapma taahhüdünde bulundu. Cheatle, "Gizli Servisin hatasız görev misyonu var. Koruduklarımızın güvenliğini sağlamak için gereken her adımı atacağım,” dedi.

İç Güvenlik Bakanı’nın Açıklaması

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, bağımsız soruşturmanın Gizli Servis’in Trump’a yönelik suikast girişimi öncesi ve sonrası politikalarını 45 gün içinde inceleyeceğini duyurdu.

Kongre Soruşturması

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Kongre'nin de bu konuda bir soruşturma başlatacağını belirtti.

Olayın Detayları

13 Temmuz’da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlenen bir miting sırasında, Trump'ın konuşma yaptığı sırada silahlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayın ardından ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu durumu suikast girişimi olarak tanımlayarak, olay yerinde ölen saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurdu.

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