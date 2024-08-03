ABD Gizli Servisi, Trump'a Yönelik Suikast Girişimini Kabulleniyor

ABD Gizli Servisi'nden Suikast Girişiyle İlgili Açıklama

ABD Gizli Servisi Direktör Vekili Ronald Rowe, 13 Temmuz'da Donald Trump'a yönelik gerçekleşen suikast girişimindeki "başarısızlıklarını" kabul etti. Rowe, teşkilatın bu olayda "tüm sorumluluğu" üstlendiğini vurguladı.

17 Temmuz'da Yaşanan Olay ve Sorumluluklar

Rowe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlenen mitingde uğradığı silahlı saldırıyı değerlendirdi. Saldırının, Gizli Servis’in güvenlik zaaflarından kaynaklandığını belirterek, "Bu bir görev başarısızlığıydı. Teşkilatımızın görevi korumaktır.” ifadelerini kullandı.

Güvenlik Önlemleri Hakkında Çalışmalar

Rowe, güvenlik zaaflarının sadece Gizli Servis'e ait olduğunu belirtti ve yerel polis gücünü bu konuda sorumlu tutmamak gerektiğini vurguladı. "Butler'da bunu başaramadık ve bu durumu tekrarlamamak için gerekli çalışmaları yapıyorum. Tüm kaynaklarımızı, koruduğumuz kişileri savunmak için kullanmalıyız ve bu yönde değişiklikler yapmaya devam edeceğim," dedi.

Senato Toplantısı ve İleri Dönüşüm

Rowe, 30 Temmuz'da Senato Yargı Komitesi ile İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi ortak duruşmasında ifade vererek denetim soruşturmalarında işbirliği yapacağına dair taahhütlerde bulundu.

Trump'a Yönelik Saldırının Sonuçları

Eski Başkan Donald Trump, 13 Temmuz’da mitinginde maruz kaldığı saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Saldırgan, Thomas Matthew Crooks, olay yerinde ölü olarak bulunmuştu. Saldırı, FBI tarafından suikast girişimi olarak nitelendirilmişti.

Ayrıca, olay sonrası eski Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, 23 Temmuz'da istifa etmişti. Vekil Direktör Rowe ise güvenlik önlemleri ile ilgili sorgulanmış ve saldırının düzenlendiği yerin güvenliği konusunda özür dilemekte zorlandığını belirtmişti.