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ABD Golan Tepeleri'ndeki Saldırıyı Kınadı

ABD, Golan Tepeleri'ndeki roket saldırısını kınadı ve İsrail'e destek vereceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 00:53
ABD Golan Tepeleri'ndeki Saldırıyı Kınadı

ABD, Mecdel Şems'teki Roket Saldırısını Kınadı

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısını kınadı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, saldırının Hizbullah ve diğer İran destekli gruplardan kaynaklandığı ifade edildi.

Saldırı Hakkında Detaylar

Saldırıda bir futbol sahasına isabet eden roketler sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır olmak üzere 24 kişi yaralandı. İsrail Ordu Sözcülüğü saldırının Lübnan'daki Hizbullah tarafından düzenlendiğini belirtti.

İsrail'in Tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıyı kınayarak, "Bu ölümcül saldırıyı unutmayacak ve Hizbullah ağır bir bedel ödeyecek." şeklinde konuştu.

ABD'nin Duruşu

Beyaz Saray yetkilileri, yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'daki Hizbullah dahil tüm İran destekli terör gruplarına karşı İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz." ifadesini kullandı.

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