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ABD, Guantanamo'daki 11 Yemeni Tutukluyu Umman'a Gönderdi

ABD, Guantanamo hapishanesindeki 11 Yemenli tutukluyu 20 yıl sonra Umman'a transfer etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 03:31
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 03:31
ABD, Guantanamo'daki 11 Yemeni Tutukluyu Umman'a Gönderdi

ABD, 20 yılı aşkın süredir Guantanamo hapishanesinde tutulan 11 Yemenli tutuklunun Umman'a gönderildiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Guantanamo'da toplam 15 tutuklu bulunduğu belirtilerek, bu 11 Yemeni tutuklunun, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra hapiste kalmalarına rağmen resmi bir suçlama olmadan günümüze kadar getirildiği ifade edildi.

Pentagon, Guantanamo'daki tutukluların azaltılması yönündeki çabaların süreceği mesajını verirken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, 2023 yılında bu tutukluların geri gönderilmesine destekleyeceklerini Kongre’ye bildirmişti.

Son transferlerin ardından, Guantanamo hapishanesinde 3’ü gönderilmeye uygun olmak üzere toplam 15 tutuklu kalıyor. ABD yönetimi, 11 Eylül saldırılarının ardından terör suçlamasıyla çoğu Müslüman yüzlerce kişiyi tutan Guantanamo hapishanesinin, uluslararası hukuka göre tartışmalı durumunu ve sıkça gündeme gelen kötü muamele ile işkence iddialarını yeniden ele almayı planlıyor.

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