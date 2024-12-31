ABD, Guantanamo'daki Tutukluyu Tunus'a İade Etti

ABD, Guantanamo'daki Bir Tutukluyu Tunus'a İade Etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Küba’daki Guantanamo hapishanesindeki bir tutuklunun ülkesi Tunus’a gönderildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Ridah Bin Saleh el Yezidi adlı tutuklunun Guantanamo Körfezi'ndeki gözaltı merkezinden Tunus hükümetine iade edildiği ifade edildi.

İade Süreci ve İnceleme

Pentagon basın sözcülüğünden gelen bilgiye göre, el Yezidi’nin iade edilmesi için kurumlar arası sıkı bir inceleme süreci gerçekleştirilmiş ve uygun bulunduğu bildirildi.

Guantanamo Hapishanesindeki Durum

Guantanamo hapishanesinde şu anda toplam 26 tutuklu bulunduğu belirtilirken, bunlardan 14’ünün nakil için uygun olduğu, 3’ünün periyodik incelemede olduğu, 7’sinin askeri komisyon sürecinde yer aldığı ve 2'sinin de askeri mahkemece mahkum edilerek cezalandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD yönetimi, 11 Eylül saldırılarının ardından terör suçlamasıyla, çoğunluğu Müslüman olan yüzlerce kişiyi Guantanamo hapishanesinde tutuyor. Bu tesis, uluslararası hukuka göre tartışmalı durumu ve sık sık gündeme gelen kötü muamele ile işkence iddiaları ile dikkat çekiyor.