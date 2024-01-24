ABD güçleri bir gecede iki ülkeyi birden bombardımana tuttu

İran yanlısı grupların bağlantılı olduğu üç noktaya ABD savaş uçakları saldırdı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ketaib Hizbullah ve diğer İran destekli grupların tesislerine orantılı bir saldırı yaptıklarını açıkladı. ABD, Irak'taki Ayn el Esad hava üssüne roket saldırısı düzenleyerek Amerikan askerlerini yaralayanlara karşılık verdi. Bakan Austin, savaş uçaklarının Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldıranlara doğrudan cevap verdiklerini söyledi.

İran yanlısı grupların bağlantılı olduğu üç noktaya ABD savaş uçakları saldırdı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ketaib Hizbullah ve diğer İran destekli grupların tesislerine orantılı bir saldırı yaptıklarını açıkladı. ABD, Irak'taki Ayn el Esad hava üssüne roket saldırısı düzenleyerek Amerikan askerlerini yaralayanlara karşılık verdi. Bakan Austin, savaş uçaklarının Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldıranlara doğrudan cevap verdiklerini söyledi.

SALDIRI BÖLGELERİ ARASINDA EN AZ 1300 KİLOMETRE MESAFE VAR

ABD, Orta Doğu'da yaptığı operasyonlarda Yemen'deki Husi mevzilerini bir kez daha bombaladı. Yemen'in batısı ile Irak arasında en az 1300 kilometrelik bir mesafe var. Yemen'in batısını elinde tutan İran yanlısı Husiler, Kasım ortasından beri Kızıldeniz'deki gemilere füze saldırısı düzenliyor.

Husiler, İsrail'le bağlantılı olan ya da İsrail limanlarına gidecek olan gemileri vuruyor. ABD liderliğindeki uluslararası bir koalisyon, Husiler'e karşı mücadele ediyor. Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ni birleştiren Babülmendep Boğazı'nda çok sayıda savaş gemisi bulunuyor ama bu, Yemenli grubun saldırılarını engellemiyor.

ABD ve İngiltere, Ocak ayından beri Yemen'deki Husi hedeflerine hava saldırısı yapıyor. CENTCOM, son hava saldırısında iki Husi gemisavar füzesinin yok edildiğini duyurdu. İngiltere, Yemen'deki Husilere karşı 24 ülkenin saldırıya katıldığını açıkladı. Almanya, Avustralya, Hollanda, Bahreyn, Yeni Zelanda ve Kanada gibi ülkeler de ek hava saldırılarına destek verdi.

İran yanlısı Husiler, kargo gemilerine saldırarak Asya ile Avrupa arasındaki en kısa yol olan Kızıldeniz-Süveyş Kanalı-Akdeniz güzergahını kullanılamaz hale getirdi. Birçok nakliye ve petrol şirketi, global ticaretin yüzde 13'lük kısmının geçtiği güzergah yerine gemilerini Afrika Kıtası'na gönderiyor. Bu da maliyetin yükselmesine ve teslimatların gecikmesine neden oluyor.