ABD, Güney Kore ve Japonya'dan Doğu Çin Denizi'nde 'Freedom Edge' Tatbikatı

Doğu Çin Denizi'nde Üçlü Askeri Tatbikat

ABD, Güney Kore ve Japonya, Doğu Çin Denizi'nde 'Freedom Edge' isimli üçlü tatbikat başlattı. Devlet televizyonu NHK'nın aktardığı bilgilere göre, Japonya Savunma Bakanlığı, 'Freedom Edge' adlı tatbikatın haziran ayında gerçekleştirilen ilk turun ardından ikinci kez yapıldığını açıkladı.

Tatbikata Katılan Güçler

Doğu Çin Denizi'ndeki bu tatbikata üç ülkeden 7 savaş gemisi ve savaş uçakları katılacak. Tatbikatın amacı, Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı desteklemek olarak belirtildi.

Geçmiş Ortak Tatbikatlar

Güney Kore, ABD ve Japonya, haziran ayında, Kore Yarımadası dahil olmak üzere Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın korunmasını sağlamak amacıyla çoklu alanlarda ortak askeri tatbikat başlatmıştı.

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