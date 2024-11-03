ABD, Güney Kore ve Japonya ile Ortak Hava Tatbikatı Gerçekleştirdi

ABD'nin Üçlü Hava Tatbikatı

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemelerine yanıt olarak, Güney Kore ve Japonya ile birlikte bir hava tatbikatı düzenledi.

Uzun Menzilli Bombardıman Uçakları

Güney Kore Müşterek Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye ait uzun menzilli B-1B bombardıman uçaklarının, Güney Kore ve Japon hava kuvvetleriyle ortak uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Tatbikatın Amaçları

Bu tatbikatın amacı, "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına karşı kararlılığımızı ve hazırlığımızı" sergilemek olarak ifade edildi. B-1B uçaklarının, bu yıl gerçekleştirilen ikinci ortak tatbikat olduğu kaydedildi.

Savaş Uçaklarının Özellikleri

B-1B bombardıman uçakları, önemli bir konvansiyonel silah kapasitesinin yanı sıra nükleer silah taşıma yeteneğine de sahip. Bu uçaklar, Kore Yarımadası civarında 2023 yılı itibarıyla 4. uçuşunu gerçekleştirdi.

Kuzey Kore'nin Son Denemesi

Kuzey Kore, 31 Ekim tarihinde Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı. Fırlatılan yeni tip "Hwasong-19" füzesinin, daha önceki denemeler arasında "en uzun uçuş süresine" sahip olduğu değerlendirilmektedir.