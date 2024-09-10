ABD, Güney Kore ve Japonya Ortak Güvenlik Taahhüdü

ABD, Güney Kore ve Japonya'dan Ortak Bildiri

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın savunma yetkilileri, Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerini "caydırmak için birlikte hareket etme" taahhütlerini yineledi.

Üçlü Görüşmelerin 15'incisi Seul'de Gerçekleşti

ABD Savunma Bakanlığı, 15'incisi düzenlenen üçlü görüşmelerin ortak açıklamasını duyurdu. Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Cho Chang-rae, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Cara Abercrombie ve Japonya Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Yamato Taro, başkent Seul'de bir araya geldi.

Güvenlik İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Ortak bölgesel güvenlik endişelerini görüşen savunma yetkilileri, üçlü güvenlik işbirliğini güçlendirme taahhütlerini yineledi. Hatta, Camp David Zirvesi'nden bu yana geçen bir yıl içinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler ve üçlü askeri tatbikatların devam edeceğini belirttiler.

Kuzey Kore'ye Yönelik Çağrı

Taraflar, Kore Yarımadası'nda ve Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı sağlama amacıyla işbirliğini sürdürme ve Kuzey Kore'nin artan nükleer tehditlerini caydırma taahhütlerini yineledi. Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliği konusunda endişelerini dile getirerek, Pyongyang yönetiminin nükleer silah sistemlerini çeşitlendirmesi ve balistik füze denemeleri ile diğer askeri faaliyetlerini kınadılar.

Hint-Pasifik Bölgesindeki Faaliyetler

Yetkililer ayrıca, Kore Yarımadası ve bölgenin güvenliğini istikrarsızlaştıran tüm eylemlere son verilmesi çağrısında bulundu. Üç savunma yetkilisi, Güney Çin Denizi de dahil olmak üzere Hint-Pasifik bölgesindeki deniz ve hava askeri faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Çin’in bölgedeki faaliyetlerini de ele aldı.

Gelecek Planları

Üçlü görüşmelerin 16'ıncısı, gelecek yılın ilk yarısında Japonya'da gerçekleştirilecek.